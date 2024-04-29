行善十數年 寶格麗基金會終於正式成立

寶格麗（BULGARI）與救助兒童會（Save the Children）長期合作以慈善珠寶為弱勢兒童籌募善款逾 15 年，並主動協助修復品牌發源地羅馬的知名古蹟西班牙台階及卡拉卡拉浴場，更於7年前成立寶格麗珠寶學院協助培養年輕世代的手工技術，傳承傳統珠寶工藝。行善多年後，寶格麗終於在羅馬和平祭壇 （Ara Pacis）舉行的記者會上正式宣布成立寶格麗基金會（Fondazione Bulgari）。

基金會以寶格麗長久以來的品牌責任與理念「回饋社會，創造永續價值」為己任，將持續過往慈善奉獻的願景，合堅定的奉獻精神與廣泛行動，匯聚成為更明確的創意提案，盡全力支援藝術、慈善與工藝三大領域。目標在於深入寶格麗所耕耘的各個領域，藉由品牌行動所支援或感召的每個人，探索、培育並珍視其潛藏的無限潛力和獨特之美。

寶格麗基金會將積極參與重大贊助活動，守護藝術遺產，為下一代守護無價的世界重要地標。基金會成立之前，寶格麗已於 2006 年與 2014 年分別提供整修經費，協助維護威尼斯總督宮的黃金階梯，以及羅馬的西班牙台階，並於2015-2016年期間協助修復羅馬卡拉卡拉大浴場的彩色馬賽克地磚，2017年更進一步修復托隆尼亞收藏品（Torlonia collection）中90座古希臘和羅馬雕像，成為目前世上最重要的古代藝術私人收藏擔任修復作業的主要贊助商。2021年時則協助修復羅馬銀塔廣場聖地的考古遺址以及資助羅馬和平祭壇的照明升級工程，近期更資助奧古斯都陵墓博物館的設計及興建。

除了寶格麗至今為守護歷史地標所做的一切努力，寶格麗基金會也將與文化機構攜手合作，促進創意之間彼此激盪交流。例如於 2017 年，寶格麗就曾與羅馬國立二十一世紀藝術博物館合作創辦MAXXI BULGARI PRIZE雙年獎，鼓勵在義大利創作的年輕藝術家，並也與惠特尼雙年展的惠特尼藝術博物館建立合作關係，成為美國當代藝術重要展覽未來三屆的主要贊助商。

除了藝術與古蹟，寶格麗也將持續秉持包容與平等精神，與多個慈善機構合作，共同對抗貧困與歧視、為全球資源不足的地區提供教育與醫療照護服務，同時推動性別平等。除持續不斷與救助兒童會得長期合作，寶格麗於2016年創立品牌的AVRORA AWARD，頌揚不同領域的優秀女性，此獎項也將成為寶格麗基金會的官方平台，為富有開創精神的女性提供發聲舞台，並鼓勵創新遠見，打造突破性想法與行動的良性循環。