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完美女神安海瑟薇 百變風格配寶格麗穿什麼都好看

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗珠寶鐘表作品。
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗珠寶鐘表作品。

暱稱「小安」的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）不僅是奧斯卡影后，她清新甜美的鄰家氣質，以及出眾的穿搭品味，讓她出道至今每每亮相都成為全球粉絲注目的焦點。身為寶格麗全球品牌代言人的她，更常以不同的珠寶腕表為造型畫龍點睛，展現深厚的穿搭功力，完美詮釋品牌多元的產品風格。

事實上，安海瑟薇在不同的場合中也都能挑選出最適合的寶格麗作品，例如上個月在宣傳新電影「The Idea of You」時，她就選擇選擇以寶格麗經典五瓣花的 Fiorever系列珠寶和俏麗短洋裝營造出活潑的氛圍，搭配同色系的 Serpenti Baia 包款，展現摩登優雅氣息。2月以紅色性感皮洋裝出席米蘭時裝周時，則混搭充滿魅惑力的Serpenti靈蛇系列戒指，搭配纏繞的Serpenti Tubogas鑽石腕表，，顯露女神氣勢。

在品牌最新釋出的美照中，安海瑟薇以一身鮮黃的西裝，襯托寶格麗 經典的Divas’Dream珠寶與 LVCEA 腕表。Divas’Dream系列珠寶創作靈感來自品牌發源地羅馬著名的卡拉卡拉浴場，浴場的馬賽克地磚就是以延伸出完美曲線的幾何線條勾勒而成。不論是鋪鑲璀璨美鑽，或是散發潤彩光澤的珍珠母貝，或是濃郁亮眼的綠色孔雀石，Divas’Dream珠寶輕易就能擄獲所有人的目光，讓人為安海瑟薇目不轉睛。

而這組美照中，安海瑟薇更混搭演繹了今年歡慶10周年的LVCEA系列最新腕表，分別以珍珠母貝嵌花工藝及孔雀石嵌飾工藝兩種不同面盤，詮釋出不同個性，展現春日穿搭魅力。LVCEA系列自2014 年問世以來，是品牌確立「羅馬的時間珠寶商（Roman Jeweler of Time）」美譽的傑出力作。安海瑟薇所配戴的珍珠母貝嵌花工藝面盤，展現寶格麗的深厚功力，選用來自大海的瑰寶的珍珠母貝原生虹光，在腕表表盤上以太陽放射紋鑲嵌排列，更顯耀眼奪目：大師級的工匠需將精密切割的脆弱珍珠母貝四射的光芒悉心組裝，才能創造飽含立體褶皺的太陽放射紋路，精密度要求極為嚴格，。

而亮麗鮮明的綠色孔雀石面盤則講究彩色寶石的挑選與組裝，需由技藝嫻熟的工匠仔細遴選每一片礦石，以確保色彩的鮮明度以及紋理的表現力，再經過精密切割和手工組裝，使每只LVCEA腕表都能成為散發耀眼質感的獨一無二的傑作。搭配經重新設計經典V形表鍊鍊結，比起過往更為柔和且圓潤，在強調幾何形狀的同時，更保留了出眾個性。玫瑰金與精鋼材質拋光元素交替呈現增添豐富的搭配性，讓表鍊優雅地纏繞於手腕上，搭配簡約摺疊扣，讓LVCEA更加迷人。

BULGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金孔雀石鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BULGARI DIVAS’ DREAM系列玫瑰金孔雀石鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗SERPENTI系列珠寶及腕表出席米蘭時裝周活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗SERPENTI系列珠寶及腕表出席米蘭時裝周活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗DIVAS’ DREAM珠寶及LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗DIVAS’ DREAM珠寶及LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗DIVAS’ DREAM珠寶及LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗DIVAS’ DREAM珠寶及LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BULGARI LVCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗FIOREVER系列珠寶及手拿寶格麗SERPENTI BAIA包款出席《The Idea of You》全球首映。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗FIOREVER系列珠寶及手拿寶格麗SERPENTI BAIA包款出席《The Idea of You》全球首映。圖／寶格麗提供

珍珠 珠寶 腕表

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