完美女神安海瑟薇 百變風格配寶格麗穿什麼都好看

暱稱「小安」的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）不僅是奧斯卡影后，她清新甜美的鄰家氣質，以及出眾的穿搭品味，讓她出道至今每每亮相都成為全球粉絲注目的焦點。身為寶格麗全球品牌代言人的她，更常以不同的珠寶與腕表為造型畫龍點睛，展現深厚的穿搭功力，完美詮釋品牌多元的產品風格。

事實上，安海瑟薇在不同的場合中也都能挑選出最適合的寶格麗作品，例如上個月在宣傳新電影「The Idea of You」時，她就選擇選擇以寶格麗經典五瓣花的 Fiorever系列珠寶和俏麗短洋裝營造出活潑的氛圍，搭配同色系的 Serpenti Baia 包款，展現摩登優雅氣息。2月以紅色性感皮洋裝出席米蘭時裝周時，則混搭充滿魅惑力的Serpenti靈蛇系列戒指，搭配纏繞的Serpenti Tubogas鑽石腕表，，顯露女神氣勢。

在品牌最新釋出的美照中，安海瑟薇以一身鮮黃的西裝，襯托寶格麗 經典的Divas’Dream珠寶與 LVCEA 腕表。Divas’Dream系列珠寶創作靈感來自品牌發源地羅馬著名的卡拉卡拉浴場，浴場的馬賽克地磚就是以延伸出完美曲線的幾何線條勾勒而成。不論是鋪鑲璀璨美鑽，或是散發潤彩光澤的珍珠母貝，或是濃郁亮眼的綠色孔雀石，Divas’Dream珠寶輕易就能擄獲所有人的目光，讓人為安海瑟薇目不轉睛。

而這組美照中，安海瑟薇更混搭演繹了今年歡慶10周年的LVCEA系列最新腕表，分別以珍珠母貝嵌花工藝及孔雀石嵌飾工藝兩種不同面盤，詮釋出不同個性，展現春日穿搭魅力。LVCEA系列自2014 年問世以來，是品牌確立「羅馬的時間珠寶商（Roman Jeweler of Time）」美譽的傑出力作。安海瑟薇所配戴的珍珠母貝嵌花工藝面盤，展現寶格麗的深厚功力，選用來自大海的瑰寶的珍珠母貝原生虹光，在腕表表盤上以太陽放射紋鑲嵌排列，更顯耀眼奪目：大師級的工匠需將精密切割的脆弱珍珠母貝四射的光芒悉心組裝，才能創造飽含立體褶皺的太陽放射紋路，精密度要求極為嚴格，。