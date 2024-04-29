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AllSaints台北城市T恤、菲董潮牌聯手台牌打造亞洲限定款！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
亞洲街頭文化不容小覷，AllSaints推出限定城市系列T恤、Billionaire Boys Club則透過支線ICECREAM攜手台牌YANGI。圖／Billionaire Boys Club、AllSaints提供
亞洲街頭文化不容小覷，AllSaints推出限定城市系列T恤、Billionaire Boys Club則透過支線ICECREAM攜手台牌YANGI。圖／Billionaire Boys Club、AllSaints提供

今年迎來30周年的英倫時尚品牌AllSaints在這季分別以台北、首爾和東京為靈感，推出限定城市系列T恤，簡約又時髦，讓人一眼就愛上。而菲董Pharrell Williams潮牌Billionaire Boys Club則透過支線ICECREAM攜手台牌YANGI推出聯名系列，全部都是亞洲才買得到！

AllSaints從2022年首度推出深受東京地下搖滾文化啟發的UNDERGROUND易裂T恤，將「UNDERGROUND」日文標語字樣與品牌經典Logo及 「London」標語融合，推出後受到全球消費者喜愛。於至今年再度以經典UNDERGROUND T恤版型結合春夏「ACCESS ALL AREAS」主題，連結台北、東京及首爾三個品牌重點投資亞洲城市為靈感，打造城市限定系列，透過手寫字體重釋品牌經典單品，體現東倫敦創新風格和態度。

潮牌Billionaire Boys Club支線ICECREAM則首度與台灣時尚名人楊艾倫創辦的YANGI合作，推出聯名系列。圖／Billionaire Boys Club提供
潮牌Billionaire Boys Club支線ICECREAM則首度與台灣時尚名人楊艾倫創辦的YANGI合作，推出聯名系列。圖／Billionaire Boys Club提供

而潮牌Billionaire Boys Club支線ICECREAM則首度與台灣時尚名人楊艾倫創辦的YANGI合作，推出聯名系列。YANGI的特色是運用精緻細節與優質面料呈現日常服裝，並藉由復古剪裁與圖樣設計傳遞設計語言。而ICECREAM與YANGI的合作款受到復古冰淇淋車啟發，運用品牌喜愛的「Neo-Vintage」手法帶出完整作品。提供包括短袖襯衫、T恤、短褲、帽子與托特包，利用YANGI的復古印刷與刺繡技術來演繹屬於ICECREAM的經典圖樣。可見仿舊水洗面料與人字紋布料加入活潑色調，呈現復古與當代美式休閒格調，塑造全新穿搭美學。

AllSaints在這季分別以台北、首爾和東京為靈感，推出限定城市系列T恤，簡約又時髦，讓人一眼就愛上。圖／AllSaints提供
AllSaints在這季分別以台北、首爾和東京為靈感，推出限定城市系列T恤，簡約又時髦，讓人一眼就愛上。圖／AllSaints提供

ICECREAM聯名YANGI系列T恤，2.980元。圖／Billionaire Boys Club提供
ICECREAM聯名YANGI系列T恤，2.980元。圖／Billionaire Boys Club提供

ICECREAM聯名YANGI系列短褲，4,380元。圖／Billionaire Boys Club提供
ICECREAM聯名YANGI系列短褲，4,380元。圖／Billionaire Boys Club提供

AllSaints亞洲限定T恤，3,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints亞洲限定T恤，3,100元。圖／AllSaints提供

ICECREAM聯名YANGI系列卡車司機帽，2,780元。圖／Billionaire Boys Club提供
ICECREAM聯名YANGI系列卡車司機帽，2,780元。圖／Billionaire Boys Club提供

AllSaints亞洲限定T恤，3,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints亞洲限定T恤，3,100元。圖／AllSaints提供

ICECREAM聯名YANGI系列手提袋，2,980元。圖／Billionaire Boys Club提供
ICECREAM聯名YANGI系列手提袋，2,980元。圖／Billionaire Boys Club提供

品牌 東京 標語

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