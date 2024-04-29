今年迎來30周年的英倫時尚品牌AllSaints在這季分別以台北、首爾和東京為靈感，推出限定城市系列T恤，簡約又時髦，讓人一眼就愛上。而菲董Pharrell Williams潮牌Billionaire Boys Club則透過支線ICECREAM攜手台牌YANGI推出聯名系列，全部都是亞洲才買得到！

AllSaints從2022年首度推出深受東京地下搖滾文化啟發的UNDERGROUND易裂T恤，將「UNDERGROUND」日文標語字樣與品牌經典Logo及 「London」標語融合，推出後受到全球消費者喜愛。於至今年再度以經典UNDERGROUND T恤版型結合春夏「ACCESS ALL AREAS」主題，連結台北、東京及首爾三個品牌重點投資亞洲城市為靈感，打造城市限定系列，透過手寫字體重釋品牌經典單品，體現東倫敦創新風格和態度。

潮牌Billionaire Boys Club支線ICECREAM則首度與台灣時尚名人楊艾倫創辦的YANGI合作，推出聯名系列。圖／Billionaire Boys Club提供

而潮牌Billionaire Boys Club支線ICECREAM則首度與台灣時尚名人楊艾倫創辦的YANGI合作，推出聯名系列。YANGI的特色是運用精緻細節與優質面料呈現日常服裝，並藉由復古剪裁與圖樣設計傳遞設計語言。而ICECREAM與YANGI的合作款受到復古冰淇淋車啟發，運用品牌喜愛的「Neo-Vintage」手法帶出完整作品。提供包括短袖襯衫、T恤、短褲、帽子與托特包，利用YANGI的復古印刷與刺繡技術來演繹屬於ICECREAM的經典圖樣。可見仿舊水洗面料與人字紋布料加入活潑色調，呈現復古與當代美式休閒格調，塑造全新穿搭美學。

AllSaints在這季分別以台北、首爾和東京為靈感，推出限定城市系列T恤，簡約又時髦，讓人一眼就愛上。圖／AllSaints提供

ICECREAM聯名YANGI系列T恤，2.980元。圖／Billionaire Boys Club提供

ICECREAM聯名YANGI系列短褲，4,380元。圖／Billionaire Boys Club提供

AllSaints亞洲限定T恤，3,100元。圖／AllSaints提供

ICECREAM聯名YANGI系列卡車司機帽，2,780元。圖／Billionaire Boys Club提供

AllSaints亞洲限定T恤，3,100元。圖／AllSaints提供