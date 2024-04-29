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現壓生啤限時買2送1 好丘攜手啤酒頭釀造讓你Chill一下

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
現場提供新鮮手壓生啤與好丘特色餐點，打造出獨具特色的飲酒氛圍。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場提供新鮮手壓生啤與好丘特色餐點，打造出獨具特色的飲酒氛圍。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

炎炎夏日在有「東門小京都」美稱的榕錦時光生活園區綠意包圍下，喝下一杯清涼快意的啤酒，搭配好丘Good Cho's超人氣重磅回歸的「金屋藏蕉厚醬貝果」，再愜意不過。

最具創意的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's，攜手台灣精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」，把擁有「台北最美玻璃屋」美譽的「好丘 On The Road在路上」，打造成別具創意的「人生釀酒場」，每晚6點開始，更有「Happy Hour」現壓生啤「買2送1」活動，讓愛喝啤酒的丘粉與啤酒控們享受到最 Chill 的夏日啤酒盛宴。5月10日當天更有暢飲派對，799元就能無限暢飲清爽暢快的各式啤酒。

「人生釀酒場」以有趣的方式呈現專業釀酒形象，讓人可以更深入了解釀酒奧妙。現場也陳列「啤酒頭釀造」秉持著對台灣釀酒文化的敬意，將台灣風土滋味融入啤酒副原料之中，獨具風味的「二十四節氣精釀啤酒」。以春、夏、秋、冬與各自代表的節氣涵義，規劃不同酒精濃度、風味的啤酒，讓你輕鬆選出屬於自己的命定款。

現場除有豐富有趣的拍照打卡陳列以外，更延長城南最美玻璃屋「好丘 On The Road在路上」的營業時間，除瓶裝啤酒，更提供新鮮手壓生啤與好丘特色餐點，打造出獨具特色的飲酒氛圍。

此外，更有「好丘 On The Road在路上」獨家限定、擁有超高人氣的「金屋藏蕉厚醬貝果」強勢回歸，嚴選好丘竹炭黑皮Q彈貝果，抹上豐厚的奶油乳酪，佐以口感綿密的新鮮香蕉，搭配主廚獨家比例調和而成的苦甜焦糖抹醬，香蕉與焦糖雙嬌聯手，肯定是甜點控心之所向的大人風味。

◎啤酒頭釀造．人生釀酒場

．地點：台北市大安區金華街161號 （榕錦時光生活園區）

．營業時間：週日～週四 11:00-20:00、週五～週六 11:00~21:00

．店內座位：16席

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場陳列「啤酒頭釀造」獨具風味的「二十四節氣精釀啤酒」。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場陳列「啤酒頭釀造」獨具風味的「二十四節氣精釀啤酒」。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好丘攜手「啤酒頭釀造」把擁有「台北最美玻璃屋」美譽的「好丘 On The Road在路上」，打造成別具創意的「人生釀酒場」。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好丘攜手「啤酒頭釀造」把擁有「台北最美玻璃屋」美譽的「好丘 On The Road在路上」，打造成別具創意的「人生釀酒場」。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「好丘 On The Road在路上」獨家限定、擁有超高人氣的「金屋藏蕉厚醬貝果」強勢回歸。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「好丘 On The Road在路上」獨家限定、擁有超高人氣的「金屋藏蕉厚醬貝果」強勢回歸。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好丘攜手「啤酒頭釀造」將釀酒廠搬進玻璃屋，打造都會好Chill飲酒新處所。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好丘攜手「啤酒頭釀造」將釀酒廠搬進玻璃屋，打造都會好Chill飲酒新處所。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「人生釀酒場」以有趣的方式呈現專業釀酒形象，讓人更深入了解釀酒奧妙。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「人生釀酒場」以有趣的方式呈現專業釀酒形象，讓人更深入了解釀酒奧妙。圖／好丘提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人生 香蕉

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