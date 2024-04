現壓生啤限時買2送1 好丘攜手啤酒頭釀造讓你Chill一下

炎炎夏日在有「東門小京都」美稱的榕錦時光生活園區綠意包圍下,喝下一杯清涼快意的啤酒,搭配好丘Good Cho's超人氣重磅回歸的「金屋藏蕉厚醬貝果」,再愜意不過。

最具創意的台灣貝果第一品牌好丘Good Cho's,攜手台灣精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」,把擁有「台北最美玻璃屋」美譽的「好丘 On The Road在路上」,打造成別具創意的「人生釀酒場」,每晚6點開始,更有「Happy Hour」現壓生啤「買2送1」活動,讓愛喝啤酒的丘粉與啤酒控們享受到最 Chill 的夏日啤酒盛宴。5月10日當天更有暢飲派對,799元就能無限暢飲清爽暢快的各式啤酒。

「人生釀酒場」以有趣的方式呈現專業釀酒形象,讓人可以更深入了解釀酒奧妙。現場也陳列「啤酒頭釀造」秉持著對台灣釀酒文化的敬意,將台灣風土滋味融入啤酒副原料之中,獨具風味的「二十四節氣精釀啤酒」。以春、夏、秋、冬與各自代表的節氣涵義,規劃不同酒精濃度、風味的啤酒,讓你輕鬆選出屬於自己的命定款。

現場除有豐富有趣的拍照打卡陳列以外,更延長城南最美玻璃屋「好丘 On The Road在路上」的營業時間,除瓶裝啤酒,更提供新鮮手壓生啤與好丘特色餐點,打造出獨具特色的飲酒氛圍。

此外,更有「好丘 On The Road在路上」獨家限定、擁有超高人氣的「金屋藏蕉厚醬貝果」強勢回歸,嚴選好丘竹炭黑皮Q彈貝果,抹上豐厚的奶油乳酪,佐以口感綿密的新鮮香蕉,搭配主廚獨家比例調和而成的苦甜焦糖抹醬,香蕉與焦糖雙嬌聯手,肯定是甜點控心之所向的大人風味。

◎啤酒頭釀造.人生釀酒場

.地點:台北市大安區金華街161號 (榕錦時光生活園區)

.營業時間:週日~週四 11:00-20:00、週五~週六 11:00~21:00

.店內座位:16席