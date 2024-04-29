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LACOSTE就是要幹大事！邀安孝燮、王一博和全昭彌出鏡 男帥女美好賞心悅目

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
LACOSTE邀請包括王一博（中）、安孝燮（左）和全昭彌（右）等人在夏季到來時，一同拍攝嶄新形象大片。圖／LACOSTE提供
LACOSTE邀請包括王一博（中）、安孝燮（左）和全昭彌（右）等人在夏季到來時，一同拍攝嶄新形象大片。圖／LACOSTE提供

法國時尚品牌LACOSTE在今年回歸巴黎時裝周，更宣布邀請包括大陸男星王一博、韓星安孝燮和全昭彌Somi等人成為新任代言人。於是在夏季到來，透過「大有所為（PLAY BIG）」為主題，邀請了包括上述代言人之外，還有法國男星、前球后和球王一同拍攝嶄新形象大片，男帥女美讓粉絲們看了都開心。

LACOSTE找來藝術家Imruh Asha和Ibby Njoya、攝影師Willy Vanderperre以及因電影「鳥人」配樂而聞名的Antonio Sánchez。共同構想和設計出長8公尺、高近3公尺經典鱷魚的形象藝術，而且運用著網球元素與相關材質製成，藉由重組、設計、紡織藝術和手工藝的巧妙結合，成為本次形象大片的核心。像是安孝燮就身穿品牌經典Polo衫創意性地在鱷魚的下顎中擺出各種姿勢，鮮紅色服裝與鱷魚紅色舌頭融合在一起，營造出驚豔效果。而王一博則是一身優雅綠色，在鱷魚旁伴隨音樂的踢腿動作，象徵著他以演員身份迎面而上，並展現酷愛運動和自由的生活態度。

5月20日即將到來，義大利機能時尚品盤Moncler曝光新形象廣告，找來大陸男星張淩赫演繹。圖／Moncler提供
5月20日即將到來，義大利機能時尚品盤Moncler曝光新形象廣告，找來大陸男星張淩赫演繹。圖／Moncler提供

而取自諧音「我愛你」的5月20日即將到來，義大利機能時尚品盤Moncler則曝光了新形象廣告，找來大陸男星張淩赫演繹。 品牌自春夏系列中甄選出一組男、女同款單品，換上獨特白綠色調，因此廣告取景於森林中呼應所蘊含的戶外精神。系列服飾均飾有「Slow living and good vibes」印花圖案，提供棉質T恤和連帽上衣等單品，能搭配輕便尼龍防風夾克和沙灘短褲，營造休閒都市風。

王一博一身優雅綠色造型，拍攝LACOSTE全新形象廣告。圖／LACOSTE提供
王一博一身優雅綠色造型，拍攝LACOSTE全新形象廣告。圖／LACOSTE提供

安孝燮穿品牌經典Polo衫拍攝LACOSTE全新形象廣告。圖／LACOSTE提供
安孝燮穿品牌經典Polo衫拍攝LACOSTE全新形象廣告。圖／LACOSTE提供

全昭彌Somi在LACOSTE全新形象廣告中充分展現青春與自信。圖／LACOSTE提供
全昭彌Somi在LACOSTE全新形象廣告中充分展現青春與自信。圖／LACOSTE提供

Moncler 520系列服飾均飾有「Slow living and good vibes」印花圖案。圖／Moncler提供
Moncler 520系列服飾均飾有「Slow living and good vibes」印花圖案。圖／Moncler提供

品牌 鱷魚

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