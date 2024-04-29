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日圓再貶教戰7原則 日旅達人：換算台幣「難道會除以5」

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天日圓兌美元匯率破160價位，創34年來史上新低紀錄。本報資料照片
今天日圓兌美元匯率破160價位，創34年來史上新低紀錄。本報資料照片

日圓匯率繼續大跳水，今天日圓兌美元匯率已經破160價位，也使得新台幣兌日圓匯率直線下降，不但繼續創34年來史上新低紀錄，更一舉突破0.21關卡，現在已經看到0.20的價位。不少民眾一路換匯現在「窮得只剩下日幣」，苦惱到底還要不要繼續換下去？

日圓匯率上周五迄今，短短不到2天貶破160關卡，以台灣銀行2月16號的最低價匯率0.213比較，民眾在今天換匯，比起在當時就省下了2%的成本。

日旅達人林氏璧今天在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，剛剛查了一下，台銀線上即期賣匯日幣對台幣現在是0.2067。難道真的會到除以五。

他也表示，今天的日幣根本就是環球影城的好萊塢美夢乘車遊，上沖下洗。開盤0.2059，最低到0.2039，中午坐電梯上去衝到0.2102。

林氏璧指出，如果只是一、兩年才去一次日本，匯率上上下下其實影響不大。匯率一路走低，怎麼樣都是相對便宜，準備個很基本需要用的現金，到日本選張好信用卡或是QR code支付方式即可。

但如果民眾和他一樣常去日本，常有用日幣消費的需求，他提出7大建議，包括：

1.申請一個外幣帳戶

2.保存一部分的旅遊基金

3.不要貪心，覺得應該還可以再低而遲遲不換

4.分批換入，是避險的重要方式

5.可以參考，但不要太相信所謂匯率專家的預測

6.不一定要用現金。雙幣卡也是好選擇

7.準備多種支付方式分散風險

林氏璧指出，如果之後日幣到民眾去旅遊的時候一路降，到日本使用全支付這樣的即時當天換匯反而會是最划算的。但如果到信用卡請款換匯那天日幣還在繼續跌，那用信用卡則最划算。他個人會準備不同的支付方式以分散可能的匯兌風險。

信用 日本 林氏璧

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