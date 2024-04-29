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黃牛票依然猖獗？文化部：加價轉售累積罰款208萬

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部次長王時思上午出立法院教育及文化委員會就「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」與教育部、內政部、法務部、金融監督管理委員會、數位發展部及行政院主計總處等列席，進行專題報告並備質詢。記者黃義書／攝影
文化部次長王時思上午出立法院教育及文化委員會就「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」與教育部、內政部、法務部、金融監督管理委員會、數位發展部及行政院主計總處等列席，進行專題報告並備質詢。記者黃義書／攝影

文化部次長王時思今赴立院教委會就「表演及運動賽事黃牛票氾濫，相關單位取締、防範及執法成效」進行專題報告。她指出，文化創意產業發展法修正條文去年6月2 日正式施行，實施迄今，加價轉售現已裁處430案，總裁罰金額計208萬4490元; 加價轉售平均金額已大幅下降，文化部所收受之檢舉案件中，約近九成為加價3000元以下案件。

去年文化部訂定文化創意產業發展法第10條之1修正條文，對於藝文表演票券黃牛「將藝文表演票券以高於票面價格或定價之價格上架販售(加價轉售)」及「以機器人程式掃票，並取得票券或取票憑證(不正方式)」等行為加以規管。

文化創意產業發展法修正條文於去年6月2日正式施行，文化部透過跨部會協調方式與內政部警政署合作，以防制藝文表演票券黃牛行為，亦於修正條文生效後同步開設檢舉黃牛專區，接受民眾檢舉。

其中加價轉售之檢舉案件，是由文化部先行檢視檢舉案件是否符合檢舉要件，不符者通知檢舉人補件。符合形式要件之案件，依藝文表演活動舉辦地，分案至各地方政府調查，確認被檢舉人身分後，依行政程序法第39條規定，請被檢舉人陳述意見，並依據事實結果進行裁罰。

王時思表示，文化部收受之加價轉售檢舉案共2105件，檢舉案中資料完備可續行調查之609件檢舉案，已交由地方政府進行調查，其中300件已處理完竣，309案調查中，完成率約五成。併同地方政府自行調查之案件後，現已裁處430案，總裁罰金額計208萬4490元。

王時思表示，大家覺得黃牛好像很猖獗，但其實從統計的數字跟實際的成交的量來說，其實都是下降的。加上以今年來說，比較重大熱門的演唱會都採實名制，共計28場演唱會採實名制、3場採部分實名制，包含紅髮愛德、YOASOBI、大港開唱、King Gnu、IU、宇多田光等。

王時思說，文化部今年已收受20件實名制補助申請案，包含日本歌手YOASOBI演唱會、美波、韓國歌手 IU演唱會，將陸續進行審查。文化部也用補助的方式鼓勵主辦單位採實名制，整體來說黃牛的量是下降的。

實名制 文化部 黃牛

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