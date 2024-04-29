台灣唯一獲獎！金色三麥小麥啤酒摘下WBC銀牌

全球最具權威性的啤酒賽事「世界啤酒大賽（World Beer Cup）」揭曉2024年得獎名單，SUNMAI金色三麥從50個國家、2,060間酒廠、9,300款作品中脫穎而出，以經典酒款德式「小麥啤酒」獲頒銀牌，不僅是台灣唯一奪獎的酒廠，更是SUNMAI金色三麥第四度榮獲世界啤酒大賽加冕，再次證明台灣也有和世界級酒廠並駕齊驅的釀造實力。

SUNMAI金色三麥團隊發揮純熟釀造工藝，品牌經典力作「小麥啤酒」讓酵母在釀造過程釋放輕熟香蕉氣息，琥珀色的酒液充滿迷人果香，口感濃郁而柔滑，充分展現經典德式小麥魅力。

「世界啤酒大賽（World Beer Cup）」自1996年開始舉辦，是首屈一指的權威賽事，以專業的評選標準被譽為「啤酒奧運」，吸引來自世界各地的酒廠爭相參賽一較高下，是全球釀酒師和啤酒迷密切關注的啤酒盛事，每屆獲獎酒廠和酒款都會一躍成為全球矚目的熱門焦點。

SUNMAI金色三麥德式「小麥啤酒」是繼「蜂蜜啤酒」、「蕎麥啤酒」之後，第三款獲世界啤酒大賽肯定的作品，更是SUNMAI金色三麥第四度站上啤酒奧運頒獎台。SUNMAI金色三麥表示，未來仍會持續精進釀造技術，並將發酵工藝運用在更多不同領域，用頂尖釀造實力讓世界看見台灣