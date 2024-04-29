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省薪大作戰！日曜天地上班族搶購會職場服飾買一送二

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
日曜天地OUTLET「上班族搶購會」最大亮點就是「買一送二」優惠。日曜天地提供
日曜天地OUTLET「上班族搶購會」最大亮點就是「買一送二」優惠。日曜天地提供

即刻省薪趁現在！每年活動開賣就造成熱烈迴響的日曜天地OUTLET「上班族搶購會」，今年從4月30日起至5月27日，直接擴大舉辦「百工百業搶購會」，將所有工作者需要的服飾配件、更多的品牌都納入這波優惠陣容。

又到了一年一度報稅的季節，每到這個月份，荷包總是會大出血，在萬物皆漲，薪水不漲的情況下，想省點花費，又不知道該從哪裡節省起，只能再另闢方式。

日曜天地為各行各業的工作族群提供最超值商品與購物體驗，無論是白領、藍領、粉領、灰領，還是其他職業，都可以在這找到適合自己的上班服飾，價格超值，讓人省薪又省心。

這波檔期最大亮點就是「買一送二」優惠，等於只需花一件的價格，就能買到三件商品。此次主打品牌包含：SST&C、JUN等正式西裝服飾品牌、運動休閒品牌PING，女性上班、日常皆可穿搭服飾；鞋款品牌ALL BLACK、Ivy's & Mooris、TOP-DO等。

更有全台獨家OUTLET女裝設計師品牌DLEET等全身性服飾配件品牌。標榜只要來一趟日曜天地OUTLET，從頭到腳，直接搭好一整套專業又不失質感品味的工作服飾，款式多樣性，可以做到週週換裝的可能性。

日曜天地OUTLET「百工百業搶購會」，購買上班服飾和各類配件正是最佳時機，DLEET立領無袖上衣原價6,750元，特價2,025元；JUN買西裝外套直接送襯衫與西裝褲，整套原價1萬2,840元，現在下殺4,980元。

ALL BLACK鞋款三雙任搭，取原價最高者買一送二，買一款皮革低跟鞋原價3,980元，還可以帶走其他兩雙，平均一雙只要1,000元左右，既不用擔心花太多錢，也不用費心選購。

白領 西裝

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