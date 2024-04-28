STUDIO A買M3版MacBook Air刷指定卡3%回饋無上限 加購SA Care再抽LG電子衣櫥

輕薄機身、強大效能的全新MacBook Air M3正式上市，迎接母親節，STUDIO A特別推出買MacBook Air M3新機直接送韓國Earp Earp手提電腦包，刷中國信託LINE Pay卡再享單筆滿15,000元享3%回饋無上限；全通路購機送茶籽堂質感好禮，購買指定商品再加碼抽LG電子衣櫥，讓媽媽工作效率升級還可以輕鬆享受質感生活。

即日起至5月12日，凡於STUDIO A門市、Straight A校園門市全通路購買MacBook全系列任一機款並加購SA Care，即贈「茶籽堂質感好禮-珍珠繞版畫小鹿袋隨身禮」1組；購買任一商品/機型SA Care再加碼抽LG Styler蒸氣電子衣櫥。購買MacBook任一認證機並加購SA365，也可抽茶籽堂限量質感好禮。另外，即日起至5月30日內於STUDIO A維修中心線上進行預約登記維修，同享抽茶籽堂好禮機會，每筆成功預約並進行維修紀錄即享1次機會。