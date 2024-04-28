Blackpink Jennie加持！聯名潮流眼鏡登台開賣 首度迎來期間快閃店

韓國天團Blackpink成員Jennie不只和人氣歌手Zic合作推出新曲，還第三度與代言的GENTLE MONSTER合作，以「JENTLE SALON」為主題，推出聯名系列太陽眼鏡，更讓人驚喜的是台北也將首度迎來期間快閃店！

在過去的兩次合作中，總是叫好又叫座，更是粉絲們搶破頭都想入手的潮流單品，顯見Jennie的超高人氣。此次JENTLE SALON聯名系列，跳脫了「眼鏡」框架，在鏡腿上可以自由添加由Jennie一同構想的可愛裝飾。全系列共有8款框型，以及水豚、雲朵和獨角獸等11種配飾，不免俗的Jennie依舊親自上陣拍攝形象廣告，呈現獨具的想像力與創造力。同時為此聯名系列的推出，GENTLE MONSTER還在全球13個城市，包含台北在列打造JENTLE SALON限時聯名快閃店，讓台灣消費者們又驚又喜！

Jennie親自上陣拍攝形象廣告，呈現獨具的想像力與創造力。圖／GENTLE MONSTER提供

除了GENTLE MONSTER之外，迎接夏季到來，精品品牌MCM也推出了全新方形太陽眼鏡，採低鼻樑架設計，並配有金色Logo金屬配件，既精緻又帶有未來感。幾何線條與大型方框設計，將是今年夏季墨鏡的流行趨勢，天后蕾哈娜被媒體直擊時就配戴了Gucci的醋酸纖維G字方框太陽眼鏡；珍妮佛羅培茲也挑選了Gucci金屬幾何框太陽眼鏡，為整體造型化龍點睛，展現強大氣場。

天后蕾哈娜被媒體直擊時就配戴了Gucci的醋酸纖維G字方框太陽眼鏡。圖／Gucci提供

珍妮佛羅培茲挑選了Gucci金屬幾何框太陽眼鏡，為整體造型化龍點睛，展現強大氣場。圖／Gucci提供

MCM推出了全新方型太陽眼鏡，採低鼻樑架設計，並配有金色Logo金屬配件，既精緻又帶有未來感。圖／MCM提供

Gucci金屬幾何框太陽眼鏡，16,100元。圖／Gucci提供

JENTLE SALON聯名系列太陽眼鏡，共有8款框型，以及水豚、雲朵和獨角獸等11種配飾。圖／GENTLE MONSTER提供

MCM MCM0002-T 方形太陽眼鏡，9,000元。 圖／MCM提供

Gucci醋酸纖維G字方框太陽眼鏡，14,300元。圖／Gucci提供