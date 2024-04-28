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用氣味勾勒的青春形象：CELINE高訂香水新作ZOUZOU

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供

由創意總監HEDI SLIMANE 自2019年開始推出的@@@CELINE@@@高訂香水系列，如今迎來第12款香水「ZOUZOU」，是屬於9款日間香氛系列之一，「我希望創造一款關於青春烏托邦般的香水，捕捉永恆青春的理想。年輕法國作家莎崗（FRANÇOISE SAGAN）的大膽風格，高達（JEAN-LUC GODARD）鏡頭下珍茜寶（JEAN SEBERG）的天真男孩氣，地下絲絨樂隊（THE VELVET UNDERGROUND）樂隊作品中的女主角，以及自己二十多年來所拍攝的年輕女模特兒，這些都啟發了ZOUZOU的誕生，」HEDI SLIMANE在OLFACTORY期刊中說道，「我把為CELINE設計的新香水命名為『ZOUZOU』，這是用來形容短髮年輕女性一種親昵而童真的暱稱。」

青春一直是HEDI SLIMANE創作的核心主題，幾十年來，他的攝影和時裝設計來也一直以此為主題。ZOUZOU這款香水以一種獨特的方式呈現了60年代年輕女性的形象—— 不論是以「日安憂鬱」震撼文壇的天才少女莎崗、「斷了氣」中游走巴黎街頭的珍茜寶，或是和地下絲絨樂隊合作的NICO，都是面容清新、容光煥發、眉宇間帶有調皮神情的短髮女孩。ZOUZOU這個名字，更是他曾經稱呼年輕短髮女孩或所愛之人的暱稱。

ZOUZOU香水以琥珀香和麝香的香調賦予了這款香水溫和且帶有焦糖餘韻，勾勒出這些女主人公及其無憂無慮的天真形象。安息香和豆蔻的基調打造出品牌獨特而時尚的新古典風格，廣藿香和岩玫瑰凸顯了琥珀般優雅的特質，而麝香和香草則延長了尾調的粉質香調，也這是所有CELINE高定香水的標誌特色。

由HEDI SLIMANE為CELINE設計的矩形香水瓶，秉承法國玻璃工藝的優良傳統製作。系列的香水瓶兩側飾有棱角分明的凹槽，並冠上多切面黑漆瓶蓋。玻璃及黑漆營造出奢華質感，讓人想起自17世紀後期的古典主義美學，賦予香水瓶充滿裝飾藝術風格的現代精神：簡約而極具張力的線條、黑漆瓶蓋、透明的玻璃瓶身輝映出琥珀金黃色的折射反光，凸顯出每款香水微妙的色調差別。

香水瓶包裝盒採用「粒紋」質感的壓紋絨面紙張，同時壓印重現17世紀風格的鏤空效果，該靈感來自HÔTEL COLBERT DE TORCY的木雕飾紋，而這間位於巴黎16, RUE VIVIENNE的宅邸現已成為CELINE工坊。

瓶蓋頂部裝飾「TRIOMPHE」標誌，其設計來自品牌創始人CÉLINE VIPIANA於1971年某天意外看到圍繞凱旋門的鎖鍊，鍊節內猶如兩個交織相映的「C」字母，隨即將此字樣用作品牌標誌。此標誌也充分彰顯出香水系列延續CELINE高級時裝品牌歷史，以及「高級時裝品牌高訂香水」的傳統。

CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE高訂香水系列推出第12款香水：ZOUZOU。圖／CELINE提供

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