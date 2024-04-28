不只是一隻表：一窺卡地亞的製表之源

不論是坦克、美洲豹、還是藍氣球，卡地亞（CARTIER）的每一款表都是令人嚮往的夢幻逸品。事實上，這些美觀又精準的腕表，不僅是創造力和技術性之間持續發展的對話，更是品牌以信守負責任的方式對待員工與環境的體現。一只表，不只是一隻表。

所有卡地亞的腕表均於工坊內部進行整個製造過程，而卡地亞製表工坊目前遍佈座落在瑞士境內3個州的5個工作地點，包括位於瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）的卡地亞製表工作坊及卡地亞藝術大師工坊、古維（Couvet）的製表實驗室、格洛韋利耶（Glovelier）鎮和格拉訥河畔維拉爾鎮（Villars-sur-Glâne），統整1250位來自120種不同領域的專業人士，組成一個長期穩定的緊密製表生態系統，創作出彰顯卡地亞特色的稀有製作技術。

●拉夏德芳 腕表從零到有的誕生

創立於2001年的瑞士拉夏德芳卡地亞腕表工坊，整合腕表製造領域中大多數的專業，佔地33,000平方公尺的工廠共有850名員工，負責製作品牌經典的非圓形表款、傳統腕表以及高級珠寶腕表，以及擁有品牌經典鏤空結構與神秘機制的高級製表作品。在這座擁有LEED黃金級認證的工坊，一枚腕表經歷從設計、工業化、審核、到最終組裝的誕生過程，每一枚表都體現品牌對於保護環境的承諾。

研發、製造與客戶服務是工坊的三大使命。首先設計部門運用設計、草稿與顏料來做出第一款「組裝成品」並與整個團隊分享，接著，設計辦公室將創意轉化成可運用工業製表設備來裝配與製造的實際計畫，在利用3D印表機來作出首款樹脂模型後便進行原型表款的製作。接著，工業製程部門根據技術檔案、所需的專業與技能設計並調整製作所需的工業化程序。最後，運用傳統與現代方法的生產程序製造該表款。

值得一提的是所有卡地亞的指針、鏡面、和金屬鍊帶的鍊結等許多品牌會外包的細節，也都完全於工坊完成。卡地亞自2002年起就成為少數自製腕表指針的品牌之一，自製的指針中有85%由都是卡地亞經典藍指針，其工序需要12種不同專業的參與，並耗時7到36天才能完成。工坊自製的礦物水晶鏡面則可透過傳統的人工技術將其塑造成完美貼合造型表殼的複雜形狀。金屬鍊帶的鍊結則是採用先進的高效能機器加工，30-90秒內可完成一個最簡約造型鍊結所需的八道加工程序。卡地亞腕表的檢測並不僅在出廠前進行，而是在整個製造週期內會不斷進行檢測，以確保品質與可靠度。因此，卡地亞作品的保固期最高可延長至8年。

●藝術大師工坊 與前衛實驗室

創立於2014年的卡地亞藝術大師工坊，比鄰拉夏德芳工坊，並獲得LEED白金級認證，保存並創新許多常以口頭代代相傳而瀕危失傳的傳統工藝。工藝大致可區分為三大類別：火之藝術（琺瑯技術與黃金工藝）、金屬藝術（珠粒工藝、金銀絲細工與熾燒金屬）、以及構圖藝術（馬賽克拼貼與運用木紋、麥稈、花朵、木頭與黃金、麥稈與黃金等元素呈現的鑲嵌細工工藝）。另外還有專精度高級製表、珠寶匠與寶石鑲嵌專家等，將多種專業應用在表殼內的微型世界內。

古維工坊集結製表實驗室以及卡地亞製表學院則是專業技術與研發的中心。去年遷入的全新廠房佔地超過2700平方公尺，共有超過40名員工這項跨領域合作以數位科技，打造符合未來趨勢的前衛之作，勾勒製表產業的未來藍圖。不僅在研發方面，更涵蓋顧客服務、產品品質、可追溯性以及追求製程最佳化等廣泛的相關專業。