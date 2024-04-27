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momo富邦媒搶51勞動節紓壓商機 估票券買氣翻倍成長

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
5月1日勞動節到來，momo集結「紓壓票券」助上班族緩解日常緊繃壓力，假期後咖啡優惠5折起，接續應援上班族好精神 。圖/momo富邦媒提供
5月1日勞動節到來，momo集結「紓壓票券」助上班族緩解日常緊繃壓力，假期後咖啡優惠5折起，接續應援上班族好精神 。圖/momo富邦媒提供

5月1日勞動節到來，帶動休閒紓壓商機湧現！台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下momo購物網指出，近一週「休閒紓壓票券」業績成長破30%，其中因上班族久坐困擾，強調舒展筋骨的「泰式按摩」晉升最佳放鬆提案。

momo富邦媒表示，結合美容與紓壓一條龍服務的「越式洗髮」爆紅，也吸引一票民眾嘗鮮朝聖；許多上班族更趁著勞動假期安排一趟「泡湯」放鬆之旅。瞄準勞動節紓壓商機，4月30日前momo集結按摩、SPA、美容、泡湯、美食、住宿、旅遊等電子票券限時5折起，再加碼「滿額抽雙人豪華露營抵用券」回饋消費者。預估momo紓壓及泡湯票券檔期買氣翻倍成長。假期後momo更集結UCC、Nespresso、湛盧及金車/伯朗等咖啡品牌，提供超過5,000件咖啡優惠5折起，應援上班族好精神，今年五一勞動節就到momo找回元氣好精神。

為緩解日常緊繃壓力，必選「按摩」最佳放鬆提案。momo根據銷售觀察，為追求全身紓壓放鬆感，按壓時間介於1.5至2小時間的方案大受歡迎，其中又以「泰式按摩」最為消費者青睞，主要以被動式瑜珈、古法推拿等技法紓壓，不只適合久坐的上班族舒展筋骨，即使是怕痛的人也能放鬆享受。

像是狂銷破千組的「皇家東方泰」皇家饗宴泰式古法紓壓100分鐘，全館技師皆具備國際專業證照，正統泰式手技幫你舒展放鬆；還有momo新進店家「泰心禾」全身泰式指壓 110分鐘，限時加碼升級背部油推；喜歡中式養生紓壓的民眾則可鎖定「御手國醫x御仙堂」足底經絡套餐100分鐘，疏通經絡減緩疲勞，加上漢方草本沐足、玉石腰帶熱敷等項目，讓紓壓效果事半功倍。

一條龍服務的「美容SPA」也是療癒身心絕選！momo分享，近期美容SPA話題環繞在「越式洗髮」，結合洗髮、按摩、掏耳、臉部保養等項目，尊榮級的SPA體驗掀起朝聖風潮；可以依據需求分區加強紓壓的「客製化美容課程」亦廣受歡迎。

momo人氣美容SPA推薦如「玩美學苑」正宗越式洗髮全包式120分鐘，從洗髮、臉部SPA、花草足浴到手足部或背部按摩紓壓，親民小資價一次體驗越式洗髮的魅力；「越悅穆髮美學館」越式洗髮體驗券60分鐘，除了精緻洗髮，更強打臉部撥筋調理、頭部深層經絡紓壓按摩等越南傳統技法；還有「VIVISPA」極致寵愛客製SPA(六選三)，背部釋壓舒活、熱石律動代謝、腿臀魔力緊俏、腹部循環淨等六大項目自由搭配，量身打造最適合的美容SPA課程。

鎖定五一勞動節紓壓商機，4月30日前momo全館電子票券限時5折起，再加碼「滿額抽雙人豪華露營抵用券(價值7,500)」好康回饋消費者。

SPA momo 勞動節 按摩 洗髮

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