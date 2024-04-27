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姆巴佩也著迷！Hublot新款Big Bang MP11腕表火速抵台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Hublot品牌大使姆巴佩日前四月參觀日內瓦表展的宇舶展館時，瞬間掀起現場人潮熱浪。圖／Hublot提供
Hublot品牌大使姆巴佩日前四月參觀日內瓦表展的宇舶展館時，瞬間掀起現場人潮熱浪。圖／Hublot提供

通透和堅硬，看似衝突的形容詞，卻在高級鐘表領域愛用的「藍寶石水晶」中找到了共鳴點。大量推出不同色彩藍寶石水晶表殼的瑞士高級鐘表品牌宇舶（HUBLOT），日前除了有品牌大使、法國足球明星姆巴佩現身日內瓦高級鐘表展並推出2024年新品，再與瑞士知名刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi合作，展現出晶瑩剔透、同時頑強剽悍的高級時計印象。

日前甫結束的鐘表與奇蹟日內瓦高級鐘表展上，法國足球明星、效力於巴黎聖日耳曼足球隊的姆巴佩（Kylian Mbappé）的現身宇舶展館，一時令會場中的手表愛好者與運動粉絲們為之瘋狂。當時姆巴佩除了以身為品牌大使身份之姿出席現場，並聆聽品牌CEO Ricardo Guadalupe對一只Big Bang MP11湖水藍寶石腕表的介紹、高度讚賞，表款是以象徵日內瓦湖的湖水藍色為設計靈感，具有同軸垂直排列的七發條盒宇舶自製精密機芯，因而成為手上的微型藝術裝置，加上另一款新品Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼表，已於今日、4月27日火速抵台，將在宇舶台北101專賣店中現身，展現瑞士與台北的時尚0時差。

而如果喜愛藍寶石水晶玻璃的強悍與通透，不容錯過得更有宇舶（HUBLOT）2024新款的Spirit of Big Bang藍寶石計時碼表。原來HUBLOT早從2016年便開始與瑞士刺青工坊Sang Bleu、也是知名刺青藝術家Sang Bleu Maxime Plescia-Buchi聯手。2024新品表款運用HUBLOT經典的酒桶形表殼，除了呈現六邊形、菱形和三角形等多種幾何輪廓的交疊，HUB4700自動上鍊計時機芯的擺輪並以Sang Bleu風格重新建構，宛如瑞士製表工藝和刺青藝術的交乘。全球限量100只，更像一只由魔法、人類智識構建出的多重宇宙，在幾何形狀的交錯複雜之際，讓美妙的時間與時空、無限展延。

瑞士紋身藝術家Maxime Plescia-Buchi配戴了Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表。圖／Hublot提供
瑞士紋身藝術家Maxime Plescia-Buchi配戴了Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表。圖／Hublot提供
Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表，通透視覺下是當代高級機芯與材質工藝的強悍結合。圖／Hublot提供
Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表，通透視覺下是當代高級機芯與材質工藝的強悍結合。圖／Hublot提供
Hublot Big Bang MP11湖水藍寶石腕表，七發條盒同軸串連的結構，正是令人嘖嘖稱奇的賞玩之處，全球限量50只、526萬3,000元。圖／Hublot提供
Hublot Big Bang MP11湖水藍寶石腕表，七發條盒同軸串連的結構，正是令人嘖嘖稱奇的賞玩之處，全球限量50只、526萬3,000元。圖／Hublot提供
Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼表，將搭載HUB1280自動上鍊飛返計時機芯與獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，全球限量100只、373萬5,000元。圖／Hublot提供
Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼表，將搭載HUB1280自動上鍊飛返計時機芯與獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置，全球限量100只、373萬5,000元。圖／Hublot提供
多刻面與銳利角度，讓Spirit of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表宛如迷幻的多重宇宙。圖／Hublot提供
多刻面與銳利角度，讓Spirit of Big Bang Sang Bleu藍寶石計時碼表宛如迷幻的多重宇宙。圖／Hublot提供
Hublot品牌大使、法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）。圖／Hublot提供
Hublot品牌大使、法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）。圖／Hublot提供

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