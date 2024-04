姆巴佩也著迷！Hublot新款Big Bang MP11腕表火速抵台

通透和堅硬,看似衝突的形容詞,卻在高級鐘表領域愛用的「藍寶石水晶」中找到了共鳴點。大量推出不同色彩藍寶石水晶表殼的瑞士高級鐘表品牌宇舶(HUBLOT),日前除了有品牌大使、法國足球明星姆巴佩現身日內瓦高級鐘表展並推出2024年新品,再與瑞士知名刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi合作,展現出晶瑩剔透、同時頑強剽悍的高級時計印象。

日前甫結束的鐘表與奇蹟日內瓦高級鐘表展上,法國足球明星、效力於巴黎聖日耳曼足球隊的姆巴佩(Kylian Mbappé)的現身宇舶展館,一時令會場中的手表愛好者與運動粉絲們為之瘋狂。當時姆巴佩除了以身為品牌大使身份之姿出席現場,並聆聽品牌CEO Ricardo Guadalupe對一只Big Bang MP11湖水藍寶石腕表的介紹、高度讚賞,表款是以象徵日內瓦湖的湖水藍色為設計靈感,具有同軸垂直排列的七發條盒宇舶自製精密機芯,因而成為手上的微型藝術裝置,加上另一款新品Big Bang Unico粉紅藍寶石計時碼表,已於今日、4月27日火速抵台,將在宇舶台北101專賣店中現身,展現瑞士與台北的時尚0時差。