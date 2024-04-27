圓點風潮好夯！迎接夏天 IKEA推俏皮復古點點風新品

準備迎接熱情的夏天囉！想到天氣熱時，總會連帶是繽紛、悠閒的新氛圍，IKEA推出BRÖGGAN系列，結合了復古俏皮圓點，以及多樣化活潑圖案，搭配亮眼的色彩，在家中也能享受度假的氛圍。

IKEA的BRÖGGAN系列中，共有24件商品，涵蓋相當多元，包括圓點撞色的派對碗杯、罐頭鳳梨印花抱枕，到海灘必備的柔軟吸水快乾毛巾等，囊括多樣化的生活情境，讓生活中充滿樂趣。

想要在夏日舉辦熱情的派對，先換上桌巾吧，整體靈感來自太陽的亮黃，以及草地的翠綠，搭配滿版的復古圓點，一鋪上去就很亮眼，還設有防水塗層，方便使用；同色系的托盤，可以放食物，誒能當成裝飾品。想要煮東西更方便，可以使用BRÖGGAN砧板，方便備料，還能當成大托盤使用。

夏日就要去海邊玩水囉！各種海邊小物也是重點，BRÖGGAN浴巾分為兩面，一面為平針編織，可以抹掉細沙，另一半是吸水力強的材質，還能搭配BRÖGGAN沙灘袋，可以裝下各種物品，海灘上可以使用BRÖGGAN坐墊，坐著發呆就很舒服。

其他居家用品，還包括BRÖGGAN靠枕套，以罐頭鳳梨印花製成，呈現趣味感，BRÖGGAN平織地毯以明亮的黃色漸層條紋呈現，彷彿從窗戶邊灑落的陽光，快為家裡打造夏日趣味新風貌。