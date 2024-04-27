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為蕭青陽打造個人工作室 特力屋系統家具喊5大保證

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供

系統家具，也能為居家空間打造出極具個人風格與需求的全新風貌，葛萊美最佳唱片包裝設計獎得主蕭青陽再度攜手特力屋，以系統家具打造個人工作室，在過程中，除了先了解需求，以及個性化的設計，更是運用系統家具，呈現出兼具收納、功能與個人風格喜愛的全新空間，讓蕭青陽大呼很滿意，特力屋也喊出系統家具的五大保證、三大滿足。

2023年，特力屋為蕭青陽合作廚衛裝修企畫，而今年蕭青陽剛好要搬遷個人工作室，因此雙方再度合作，蕭青陽指出，工作室希望有專業功能性、交流聚會等多元彈性，還有自己各種家具、擺件與公仔、獎盃等收藏，而整體他喜歡沉穩、富有個性且在細節中蘊藏巧思的設計，因此特力屋以黑灰色系、金屬配件來打造，運用系統家具，打造出讓蕭青陽很滿意的空間。

特力屋表示，發展居家裝修服務後，已經為數萬組客人打造理想生活空間，看好今年復甦的房市，以及老屋翻新的改造需求，整體會越來越好。也因此喊出五大保證，包括免費到府丈量、管理師一條龍服務、門市實品展示、報價公開透明、安心售後服務，其中櫃體最長10年保固，五金5年保固，另外喊出能夠滿足收納功能、生活機能與風格品味，為消費者量身打造。

特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供
特力屋系統家具，為蕭青陽打造工作室。圖／特力屋提供

收納 蕭青陽

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