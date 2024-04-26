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鹹蛋黃冰淇淋＋QQ小麻糬！杜老爺新冰報到

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
「杜老爺1L超級冰淇淋 焦糖金沙鹹蛋黃」每盒200元，全聯獨家販售。圖/皇家可口提供
「杜老爺1L超級冰淇淋 焦糖金沙鹹蛋黃」每盒200元，全聯獨家販售。圖/皇家可口提供

氣溫逐步回升，又到了品嘗冰品的季節。皇家可口今年推出系列新品，包括杜老爺臻心Q大福冰淇淋的三種全新口味：日本抹茶草莓、栗子卡士達、玫瑰鹽焦糖布蕾，還有熱賣的杜老爺草莓蘋果優格雪糕系列「藍莓優格雪糕」。最特別的還有創意十足、甜鹹交織的新中式冰淇淋「焦糖金沙鹹蛋黃」，鹹蛋黃冰淇淋淋上焦糖醬再加上QQ小麻糬​，帶來前所未有的美妙體驗。

杜老爺臻心Q大福冰淇淋中的「日本抹茶草莓」口味，是以圓潤麻糬裹上來自日本宇治的丸久小山園抹茶粉，包入奧地利草莓冰淇淋與酸香可口的草莓果粒醬，酸甜中隱現迷人茶香。「法式栗子卡士達」口味是經典的台灣麻糬點心結合法國栗子蒙布朗，Q彈麻糬與綿密栗子泥在舌尖化開，幸福感十足。「玫瑰鹽焦糖布蕾」口味則是在Q彈有嚼勁的糯米麻糬裡，包入法式烤布蕾冰淇淋，香濃滑順又帶有濃郁蛋香，與玫瑰鹽鹽焦糖醬鹹甜交織。

新品中的「杜老爺藍莓優格雪糕」，包裝充滿春意，粉藍色搭配粉紫大理石紋藍莓雪糕，除了冰品滋味豐富，還吃得到藍莓果肉、QQ小粉圓，藍莓汁調製的獨家藍莓條紋醬酸甜清爽，基底為優格冰淇淋，很適合夏日、一解暑氣。另有草莓口味。

家庭號的「杜老爺1L超級冰淇淋 焦糖金沙鹹蛋黃」，有如蛋黃酥風味綿密滑順的鹹蛋黃冰淇淋，淋上甜蜜焦糖醬，再加上QQ小麻糬，是前所未有、甜鹹交織的新中式冰淇淋體驗​。

「杜老爺藍莓優格雪糕」每支45元，全家獨家販售。圖/皇家可口提供
「杜老爺藍莓優格雪糕」每支45元，全家獨家販售。圖/皇家可口提供
杜老爺臻心Q大福冰淇淋，單顆裝每顆40元，日本抹茶草莓、法式栗子卡士達口味於全家獨家販售。家庭號每盒160元，全系列口味全台大潤發、家樂福、愛買販售。圖/皇家可口提供
杜老爺臻心Q大福冰淇淋，單顆裝每顆40元，日本抹茶草莓、法式栗子卡士達口味於全家獨家販售。家庭號每盒160元，全系列口味全台大潤發、家樂福、愛買販售。圖/皇家可口提供

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