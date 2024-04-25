LOEWE打造Paula's Ibiza最潮夜市！ 信義威秀限定登場

精品的記者會一向多保留給VIP、媒體，但近年亦有不少大型精品活動鎖定公眾消費者，開放預約、免費參觀，展現精品的親民一面與在地性。西班牙時尚品牌Loewe再度帶來一年一度的夏季Paula’s Ibiza系列，以音樂、人潮、美食、歡樂，呼應Ibiza的自由文化、進而打造出前所未有的西班牙精品「夜市」，期間限定、並對公眾開放預約入場，今日晚間並邀請9m88、迷幻美聲女伶王嘉儀、高爾宣到場，以音樂和時尚風格、再現Ibiza的狂歡、不羈與自由。

曾在2017年首度問世的夏季限定Paula’s Ibiza系列，名稱來自Ibiza小島上舊城區一間自1970年代創辦的服裝店，獨特的氛圍、室內空間、為人喜愛的獨特印花，最重要的：自由、開放的態度吸引了人們，展現某種波西米亞、嬉皮風格。品牌創意總監Jonathan Anderson深受Paula’s Ibiza的精神影響啟迪，因此在2017年推出此一系列，而2024年的Paula’s Ibiza「夜市」Night Market，正嘗試將此種源自西班牙的自由精神結合在地性、打造出一段2024限定的「台西式」回憶。

由JL Design、草字頭與Foodie Amber聯合策展，活動並將包含沈浸式體驗、裝置藝術，以及2024的Loewe Paula’s Ibiza全新限定系列包款、服裝。其中小時候大家熱愛的氣球、戳戳樂遊戲出自藝術家吳睿哲之手，「Melted potato_amberber」與「Bio_ogist」兩個個人工作室分別帶來大家喜愛的燈籠、撈金魚藝術品設計，以及撈金魚的獎品，後者更將變形為包含...蚊香、糖葫蘆、豆芽菜、劍玉的絨毛玩具形式，此外營造出夜市整體氛圍的空間與裝置設計則交由LANDHILLS操刀；走累了、玩累了，夜市怎麼能少得了炸物跟手搖飲？其中臭豆腐被Fancy Tofu改造為臭豆腐「薯條」，而珍煮丹、蜷尾家也帶了特殊的手搖飲和冰品，其中珍煮丹的「珍珠」單顆被放大化、一如Loewe愛用的設計手法，以黑糖粉粿打造出單顆6公分的巨大珍珠、玩味十足；蜷尾家則將傳統夜市美食「小籠包」大膽改造，變形為「小籠冰包」、大幅度顛覆記憶中的記憶美食，同時夜市中更帶來點痣、算命、美甲等各種小遊戲，有吃也有「玩」，而最後一站更是本次活動亮點，自然是Loewe所推出的2024夏季限定Paula’s Ibiza系列商品。