為落實環境永續 晶華集團逐步採用非籠飼雞蛋

晶華國際酒店集團為落實環境永續與企業社會責任，今天攜手台灣動物社會研究會與花蓮黎明教養院，一起宣示「非籠飼雞蛋」採購政策，晶華酒店董事總經理吳偉正表示，落實環境永續一直是晶華集團的使命，深入了解「格子籠」飼養蛋雞造成對母雞造成的身心折磨、人畜共通疾病、環境永續的威脅後，決定優先於晶華酒店二樓上庭酒廊及Robins牛屋與鐵板燒三家餐廳，改用通過「動物福利標章」嚴格稽核，由黎明方舟牧場身障員工所飼養生產的「非籠飼雞蛋」，逐步落實對於食材供應鏈的永續政策。

晶華酒店董事總經理吳偉正、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏、花蓮黎明機構執行長梁桂花、農業部動保司副司長陳中興今天都出席活動記者會，並一起與黎明機構的學員一起用手掌及畫筆畫出造型可愛的雞隻。晶華集團也宣布在2026年底前，台北晶華全館各餐廳將全面採用「非籠飼雞蛋」，集團旗下各酒店餐廳也將會陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換，以負責任的採購改變成千上億辛苦產蛋母雞的處境,，讓人與動物、環境共善共好。 晶華國際酒店集團為落實環境永續與企業社會責任，今天宣示「非籠飼雞蛋」採購政策，晶華酒店董事總經理吳偉正（左二）、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（右二）、花蓮黎明機構執行長梁桂花（右一）、農業部動保司副司長陳中興（左一）今天都出席活動記者會。記者潘俊宏／攝影 晶華國際酒店集團為落實環境永續與企業社會責任，今天攜手台灣動物社會研究會與花蓮黎明教養院，一起宣示「非籠飼雞蛋」採購政策，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（右）頒發友善動物標章給廚師。記者潘俊宏／攝影 晶華國際酒店集團為落實環境永續與企業社會責任，今天宣示「非籠飼雞蛋」採購政策，晶華酒店董事總經理吳偉正（左二）、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（右二）、花蓮黎明機構執行長梁桂花（右一）、農業部動保司副司長陳中興（左一）今天都出席活動記者會。記者潘俊宏／攝影