首月韓國來台旅客量居冠 台韓訂觀光互訪300萬人次目標

去年我國前往韓國旅客達95萬4693人次，韓國旅客來台達74萬4727人次，皆占我國出入境旅客第3名，已恢復至疫前近7成。一年一度的台韓觀光交流會議今於嘉義縣舉辦，會中除討論觀光政策，也探討影響未來社會經濟主軸的M、Z世代行銷實例，並重新訂下因疫情中斷的互訪300萬人次目標。

去年台韓兩國旅客互訪共有169萬9420人次。今年1月韓國來台旅客更高達11萬3192人次，為來台旅客第1名，達疫情前2019年的91%，而台灣訪韓旅客在今年1月有9萬2806人次，也超越疫前同期表現。

台韓觀光交流會議主要針對觀光趨勢、行銷策略、交通運具等議題進行討論，對促進台韓雙邊旅客穩定成長扮演重要平台角色。韓方代表團在0403花蓮地震後，仍如期出席會議，共同商討台韓觀光交流策略，今雙方也共同決議重新訂下因疫情中斷的互訪300萬人次目標。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台韓兩國有著相似的社會年齡結構，共同面臨低生育率、邁入超高齡化社會。會議中除分享兩國互訪觀光政策，更探討影響未來社會經濟主軸的M、Z世代行銷實例。UNWTO（聯合國世界觀光組織）預測今年旅遊消費趨勢仍偏好區域間的旅行，往來台韓的航班不用3個小時就能到達，是推動觀光互訪的最大利基點。

韓方會議主席韓國旅行業協會會長吳敞熙指出，台韓觀光交流會議辦理至今已有49年的歷史，是帶動兩國的觀光產業交流的重要會議，韓國人對台灣有著相當親切溫暖的印象，也很喜歡到地方城市旅行，地方城市行銷為帶動兩國交流的重點策略，期盼能盡快達成2019年訂下的互訪300萬人次的目標。

韓國文化體育觀光部事務官金成美表示，韓國與台灣旅遊交流規模在2014年突破100萬人次後便逐年增加，2019年達250萬人次以上。疫情過後，韓國旅客更偏好自由行，也偏好到地方旅遊。韓國也持續開發更多台灣人喜愛的韓劇、流行音樂旅遊產品。

交通部觀光署長周永暉表示，嘉義縣的森林鐵路、日出雲海、咖啡和茶、與鄒族部落旅遊為嘉義旅遊四寶，能夠帶給首遊客和重遊客不同體驗的地方城市。觀光署也持續以主題旅遊為題，如fly-cruise（飛航郵輪）、鐵道旅遊、運動休閒等主題方向持續深化，吸引國際旅客來台觀光。