快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花型檸檬塔「creammm.t」開實體店了！限時9折優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
creammm.t的司康午茶組，搭配löwfun裸放茶旅的精選茶品。圖／creammm.t提供
creammm.t的司康午茶組，搭配löwfun裸放茶旅的精選茶品。圖／creammm.t提供

繼去年推出花器禮盒、柯亞果醬奶油薄餅等話題商品後，源自台中的花型檸檬塔創始店「creammm.t」，自即日起正式於台中勤美草悟道開設首間甜點餐廳「creammm.t 美村店」，店內將供應家常檸檬塔、栗子千層派等人氣甜點變奏的法式盤餐與多款人氣甜點。為慶祝新店開幕，門市內用與外帶禮盒可享9折、官網訂購不限金額免運。

「creammm.t 美村店」延續勤美草悟道周遭環境的藝術氛圍，招牌以大面積的柔和綠色作為識別，藉此呼應品牌色調。店內則藉由長虹玻璃的獨有質感，搭配靜謐的不飽和色調，在繁華城市中，為顧客營造暖心、通透又保有隱密性的用餐環境。同時主廚也展現多幅私藏的巨幅畫作，點綴出店內的藝術氛圍。

餐點部份，主廚Hannes將家常檸檬塔、栗子千層派與風味生巧塔-日曬，搭配人氣柯亞果醬，變奏重組為三款法式盤餐，現場也供應司康午茶組，還可搭配löwfun裸放茶旅的精選茶品，以及3款美村店限定的茶風味冰淇淋。每日現場並限量供應7入家常檸檬塔、4入司康、蝴蝶酥、栗子千層派、生巧克力塔等甜點禮盒。

為慶祝新店開幕，即日起至5月5日期間，門市內用與外帶禮盒可享9折優惠，官網訂購不限金額免運。針對即將到來的母親節，5月前兩周周末，也將在美村店準備限量的「8吋家常檸檬塔」，陪伴民眾共度佳節時光。

「creammm.t 美村店」自即日起正式於台中勤美草悟道開幕。圖／creammm.t提供
「creammm.t 美村店」自即日起正式於台中勤美草悟道開幕。圖／creammm.t提供
creammm.t於台中勤美草悟道開設首間甜點餐廳「creammm.t 美村店」。圖／creammm.t提供
creammm.t於台中勤美草悟道開設首間甜點餐廳「creammm.t 美村店」。圖／creammm.t提供
家常檸檬塔、栗子千層派與風味生巧塔-日曬等人氣甜點，搭配柯亞果醬變奏重組為3款法式盤餐。圖／creammm.t提供
家常檸檬塔、栗子千層派與風味生巧塔-日曬等人氣甜點，搭配柯亞果醬變奏重組為3款法式盤餐。圖／creammm.t提供

人氣甜點 草悟道 餐廳

延伸閱讀

爆料慈濟開刀房偷拍 吹哨護理師「筆電30張打碼私密照」：10張我拍的

爆料開刀房偷拍性騷 警漏夜搜索慈濟黃姓護理師住處查扣筆電

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

連3天「2人同行1人免費」！「30種韓式料理」吃到飽498

相關新聞

花型檸檬塔「creammm.t」開實體店了！限時9折優惠

繼去年推出花器禮盒、柯亞果醬奶油薄餅等話題商品後，源自台中的花型檸檬塔創始店「creammm.t」，自即日起正式於台中勤...

迎國際珍奶日、五一勞動節！7-ELEVEN限時推「CITY系列指定飲品享買1送1」　還有「哈根達斯」限時優惠

看好本土茶飲千億元商機、切入消費需求，自2014年起，7-ELEVEN即創超商通路之先以手搖模式提供「CITY TEA現...

全台喝得到！海外爆紅飲品「生椰厚拿鐵」85℃開賣現省20 加碼「2款熱銷冰沙」強勢回歸

爆紅咖啡飲品來了！連鎖咖啡85℃最新推出「生椰厚拿鐵」，嘗鮮價現省20元，喝得到純純南洋風味，還有網年熱賣的「2款冰沙飲品」同步回歸，準備迎接炎炎盛夏！

讓媽媽眼冒愛心！ 米其林星級法籍甜點主廚打造 「侯布雄」推3款母親節蛋糕

為迎接充滿感恩喜悅的母親節，米其林星級SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍，由法...

CoCo4月手搖3大優惠喝爆！ 好友日指定飲品「買一送一」、連4天珍奶日「第二杯10元」

CoCo4月手搖3大優惠喝爆！ 好友日指定飲品「買一送一」、連4天珍奶日「第二杯10元」

店員又要忙了！全家5月霜淇淋「茶口味」新登場？網友超嗨：吃到爆

每月驚喜報到！全家便利商店霜淇淋5月換檔，每到月底都會引起網友熱烈討論。根據部分網友、部落客分享，全家霜淇淋5月新口味是「烏龍/香草」，令不少人超嗨表示「終於是茶口味了」、「茶類最好吃」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。