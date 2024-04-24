花型檸檬塔「creammm.t」開實體店了！限時9折優惠

繼去年推出花器禮盒、柯亞果醬奶油薄餅等話題商品後，源自台中的花型檸檬塔創始店「creammm.t」，自即日起正式於台中勤美草悟道開設首間甜點餐廳「creammm.t 美村店」，店內將供應家常檸檬塔、栗子千層派等人氣甜點變奏的法式盤餐與多款人氣甜點。為慶祝新店開幕，門市內用與外帶禮盒可享9折、官網訂購不限金額免運。

「creammm.t 美村店」延續勤美草悟道周遭環境的藝術氛圍，招牌以大面積的柔和綠色作為識別，藉此呼應品牌色調。店內則藉由長虹玻璃的獨有質感，搭配靜謐的不飽和色調，在繁華城市中，為顧客營造暖心、通透又保有隱密性的用餐環境。同時主廚也展現多幅私藏的巨幅畫作，點綴出店內的藝術氛圍。

餐點部份，主廚Hannes將家常檸檬塔、栗子千層派與風味生巧塔-日曬，搭配人氣柯亞果醬，變奏重組為三款法式盤餐，現場也供應司康午茶組，還可搭配löwfun裸放茶旅的精選茶品，以及3款美村店限定的茶風味冰淇淋。每日現場並限量供應7入家常檸檬塔、4入司康、蝴蝶酥、栗子千層派、生巧克力塔等甜點禮盒。