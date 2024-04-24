下單就抽星宇西雅圖來回機票！KKday超早鳥優惠56折起

旅遊體驗電商平台KKday統計，2023年熱門海外旅遊市場，除了位於亞洲地區的日本、韓國、泰國外，美國拿下長線旅遊第一名的寶座。前往美國的主要旺季集中於7、8月份，最受歡迎的城市前五名則是洛杉磯、拉斯維加斯、紐約、奧蘭多、舊金山。看好即將到來的暑期旅遊商機，KKday攜手美國國家旅遊局Brand USA精選北美地區人氣城市，推薦當地深度旅遊體驗商品，早鳥優惠56折起。

同時，星宇航空繼洛杉磯、舊金山之後，將於8/16正式開航西雅圖，串連北美三大城市。即日起至6/14，於KKday指定活動頁下單，不限金額，就有機會抽中「星宇航空-西雅圖單人經濟艙來回機票」。此外，KKday針對長線旅遊體驗於即日起至6/30推超早鳥優惠，買指定美國商品滿2,000元折200元、買指定美國運動賽事門票，即享95折優惠，優惠行程56折起。

KKday推薦戶外體驗包括大峽谷國家公園、羚羊峽谷、優勝美地國家公園、黃石國家公園、奧林匹克國家公園、雷尼爾火山國家公園等一日遊或多日遊行程，可以盡情體驗自然風光，欣賞獨一無二的美景。也可以用不同視角欣賞城市風光，例如「大峽谷直升機」、「紐約直升機」、「舊金山遊船」、「舊金山水上飛機」等特色行程，享受不同的旅遊體驗。