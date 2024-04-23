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限時4天！CoCo「大珍奶2杯65」 葡萄柚果粒茶第2杯0元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
CoCo都可限時推出「葡萄柚果粒茶」第2杯0元優惠。圖／CoCo都可提供
CoCo都可限時推出「葡萄柚果粒茶」第2杯0元優惠。圖／CoCo都可提供

隨著天氣越來越熱，也讓人想要品嚐清涼的手搖飲。連鎖手搖飲「CoCo都可」，限時推出「葡萄柚果粒茶、日式杏仁凍茶第2杯0元」的限時優惠，還有「珍珠奶茶2杯65元」優惠，最高現省70元。至於「TEA TOP」則是攜手插畫家FRODOG小圓麵包，凡購買指定商品，就可獲得聯名貼紙或是聯名寶島瓶。

「CoCo都可」針對4月24日好友日，推出「葡萄柚果粒茶第2杯0元」的限時優惠。凡使用CoCo Line官方帳號就可領取優惠券，現省70元。另外在4月26日，CoCo也推出「日式杏仁凍茶」優惠，將杏仁凍與日式焙茶、紅茶搭配，每杯原價50元，現享「第2杯0元」優惠。另外針對4月30日「國際珍奶日」，CoCo也於4月27日至4月30日推出珍珠奶茶優惠。珍珠奶茶（大）原價每杯55元，現享「2杯65元」組合優惠價。

「TEA TOP 第一味」延續與台灣插畫家FRODOG小圓麵包攜手合作，為母親節推出限量小貼紙。5月1日起，購買「紅粿竹香鮮奶茶」或「紅粿竹香冬瓜茶」，即可獲得限量「FRODOG小圓麵包貼紙」1張，共有4款，隨機贈送，贈完為止。另外在5月1日起，購買瓶裝飲品，即可獲得FRODOG小圓麵包聯名的「寶島瓶母親節限定款」，限量100瓶。

購買指定商品，就可獲得FRODOG小圓麵包聯名貼紙。圖／TEA TOP提供
購買指定商品，就可獲得FRODOG小圓麵包聯名貼紙。圖／TEA TOP提供
TEA TOP與插畫家FRODOG小圓麵包聯名推出「寶島瓶母親節限定款」，限量100瓶。圖／TEA TOP提供
TEA TOP與插畫家FRODOG小圓麵包聯名推出「寶島瓶母親節限定款」，限量100瓶。圖／TEA TOP提供

手搖飲料 珍珠奶茶

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