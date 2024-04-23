限時4天！CoCo「大珍奶2杯65」 葡萄柚果粒茶第2杯0元

隨著天氣越來越熱，也讓人想要品嚐清涼的手搖飲。連鎖手搖飲「CoCo都可」，限時推出「葡萄柚果粒茶、日式杏仁凍茶第2杯0元」的限時優惠，還有「珍珠奶茶2杯65元」優惠，最高現省70元。至於「TEA TOP」則是攜手插畫家FRODOG小圓麵包，凡購買指定商品，就可獲得聯名貼紙或是聯名寶島瓶。

「CoCo都可」針對4月24日好友日，推出「葡萄柚果粒茶第2杯0元」的限時優惠。凡使用CoCo Line官方帳號就可領取優惠券，現省70元。另外在4月26日，CoCo也推出「日式杏仁凍茶」優惠，將杏仁凍與日式焙茶、紅茶搭配，每杯原價50元，現享「第2杯0元」優惠。另外針對4月30日「國際珍奶日」，CoCo也於4月27日至4月30日推出珍珠奶茶優惠。珍珠奶茶（大）原價每杯55元，現享「2杯65元」組合優惠價。