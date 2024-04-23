就算是熱炸也要時髦率性！Gap夏季3大新品助攻 無懼溫差、涼爽又防曬

夏季將至，美國休閒品牌Gap因應換季穿搭需求，延續3大主軸，保留經典美式、戶外機能、質感剪裁等元素，並融合輕薄、防曬、涼感等機能，讓消費者輕鬆面對酷暑來臨。

Gap的復古休閒系列，這季呈現短版修身版型加上彈性羅紋質料，搭配高腰牛仔褲，能讓女孩們展現火辣曲線；男生也透過撞色T恤、棒球襯衫等，輕鬆豐富搭配層次。而質感簡約系列，製作時採用亞麻、輕薄尼龍等材質，提供防曬連帽外套、短袖POLO衫、寬鬆鬆緊運動褲、翻領短袖襯衫等，清爽速乾的套裝可快速帶走汗水，隨時維持個人自信和魅力。另外，結合潮流風格的城市機能系列，將防曬、可收納等特色融入設計，帶來輕薄翻領工裝外套、抽繩工裝褲以及女裝的高彈力拼接短版T恤，在時尚及實用之間取得平衡。

Gap的復古休閒系列，這季男裝透過撞色T恤、棒球襯衫等，輕鬆豐富搭配層次。圖／Gap提供

另外，為了慶祝「航海王」電視動畫開播25周年紀念，GU首次攜手合作，運用知名場景和象徵性物品為設計元素，推出聯名系列。共有6款手繪著名場景的6款印花T恤可供選擇，包括以草帽小子一伙為特色的設計，以及喬巴決定繼承西爾爾克博士的遺志成為醫生的場景。同時還有舒適的男裝DRY家居服組，以動畫中主要角色正在休息的場景為設計靈感，非常適合在家中放鬆時穿著。而系列中的STYLE-DRY平口內褲，具有吸汗、抗菌和防臭功能，圖案設計靈感來自於懸賞令、海賊旗幟、惡魔果實和草帽，讓人能立即聯想到「航海王」。

Gap結合潮流風格的城市機能系列，將防曬、可收納等特色融入設計。圖／Gap提供

Gap男裝翻領長袖西裝外套，2,999元。圖／Gap提供

Gap男裝Logo印花短袖POLO衫，1,299元。圖／Gap提供

GU聯名航海王系列男裝DRY家居服組，790元。圖／GU提供

GU聯名航海王系列印花T恤，490元。圖／GU提供

Gap女裝Logo純棉印花圓領短袖T恤，999元。圖／Gap提供

Gap女裝防曬連帽外套，2,699元。圖／Gap提供