就算是熱炸也要時髦率性！Gap夏季3大新品助攻 無懼溫差、涼爽又防曬
夏季將至，美國休閒品牌Gap因應換季穿搭需求，延續3大主軸，保留經典美式、戶外機能、質感剪裁等元素，並融合輕薄、防曬、涼感等機能，讓消費者輕鬆面對酷暑來臨。
Gap的復古休閒系列，這季呈現短版修身版型加上彈性羅紋質料，搭配高腰牛仔褲，能讓女孩們展現火辣曲線；男生也透過撞色T恤、棒球襯衫等，輕鬆豐富搭配層次。而質感簡約系列，製作時採用亞麻、輕薄尼龍等材質，提供防曬連帽外套、短袖POLO衫、寬鬆鬆緊運動褲、翻領短袖襯衫等，清爽速乾的套裝可快速帶走汗水，隨時維持個人自信和魅力。另外，結合潮流風格的城市機能系列，將防曬、可收納等特色融入設計，帶來輕薄翻領工裝外套、抽繩工裝褲以及女裝的高彈力拼接短版T恤，在時尚及實用之間取得平衡。
另外，為了慶祝「航海王」電視動畫開播25周年紀念，GU首次攜手合作，運用知名場景和象徵性物品為設計元素，推出聯名系列。共有6款手繪著名場景的6款印花T恤可供選擇，包括以草帽小子一伙為特色的設計，以及喬巴決定繼承西爾爾克博士的遺志成為醫生的場景。同時還有舒適的男裝DRY家居服組，以動畫中主要角色正在休息的場景為設計靈感，非常適合在家中放鬆時穿著。而系列中的STYLE-DRY平口內褲，具有吸汗、抗菌和防臭功能，圖案設計靈感來自於懸賞令、海賊旗幟、惡魔果實和草帽，讓人能立即聯想到「航海王」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言