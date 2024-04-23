繳稅季小確幸 房屋稅悠遊付最高回饋900元 綜所稅全支付最高賺600全點

即將進入報稅旺季，房屋稅、綜所稅都即將開徵，想省荷包享受回饋小確幸，別錯過電子支付、信用卡優惠。

悠遊付攜手台北富邦銀行、遠東銀行、元大銀行、玉山銀行等4大合作銀行祭出繳納房屋稅回饋，完成指定條件最高可享300元悠遊付回饋金；自4月24日起至5月31日止，使用悠遊付繳納房屋稅累滿4,000元，並使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任3筆消費扣款，即送200元現金回饋券，限量3,000名；若繳納房屋稅累滿10,000元，且使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任3筆消費扣款，就送500元現金回饋券，限量3,000名（每戶限贈1次不累贈）；民眾只要在4月30日前，任繳1筆房屋稅並使用悠遊付錢包或銀行帳戶完成任1筆生活繳費，再加碼送早鳥好禮100元現金回饋券，限量1,000名（每戶限贈1次），層層累加最高回饋送900元。

此外，活動期間使用悠遊付任繳1筆房屋稅，還可參加「稅單幫你付」加碼抽活動，有機會可獲得該筆繳稅金額等值的悠遊付回饋金，總共20名，每繳1筆房屋稅即可享1次抽獎機會。

另外，5月1日至6月3日，用全支付綁定「玉山信用卡」繳綜合所得稅，免手續費，不限金額筆筆最高享0.5%全點回饋，全支付再加碼0.5%全點回饋，早鳥限量最高可享600全點。且使用全支付繳稅可免去超商或代收稅款金融機構，排隊臨櫃繳稅來回奔波的辛勞，便利又省時。

同時，迎接母親節，全支付攜手超過40家人氣品牌，包括必勝客、裕隆城、華泰名品城、三創數位、三星、卡啡那、多那之咖啡蛋糕烘焙等，買禮物、百貨、蛋糕、3C購物免煩惱，用全支付消費結帳滿500元即享6.5%全點回饋；即日起至6月30日於各合作通路（全聯除外）消費不限金額，使用「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶付款」單筆消費不限金額，筆筆享1.5%全點回饋無上限；連結指定銀行帳戶可再享最高2%全點回饋，等於最高享10%全點回饋，上限150全點。