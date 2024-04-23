快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

Ralph Lauren北台灣首家頂級紫標專賣店進駐板橋 章廣辰、李函搶先帶逛！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
回應消費者期待，Ralph Lauren進駐板橋大遠百，打造北台灣首家頂級紫標系列專賣店。圖／Ralph Lauren提供
回應消費者期待，Ralph Lauren進駐板橋大遠百，打造北台灣首家頂級紫標系列專賣店。圖／Ralph Lauren提供

繼去年台灣首間「The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家」落腳台南後，為了回應消費者期待，因此品牌進駐板橋大遠百，打造北台灣首家頂級紫標系列專賣店，提供完整包含Purple Label男裝、女裝及家居系列，完整體現Ralph Lauren的美式貴族風格。

全新的板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝設計沿襲品牌一貫的典雅作風，為呈現頂級奢華與舒適的美式經典生活方式，以木質色調蘊蓄純粹的悠然氛圍為主軸，利用珍貴桃花心木及復古質感拉絲仿古銅，搭配多幅畫作及Ralph Lauren家具，包含皮革沙發、桌子、手工編織黃麻地毯及圖騰織紋地毯來點綴，處處皆可感受到低調奢華風格。而且這還是北台灣第一家完整呈現Purple Label男裝、頂級女裝系列Collection及家居系列的據點，讓消費者能夠一店購足所需時裝和配件。

全新的板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝設計沿襲品牌一貫的典雅作風。圖／Ralph Lauren提供
全新的板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝設計沿襲品牌一貫的典雅作風。圖／Ralph Lauren提供

Purple Label男裝則受到法屬玻里尼西亞Raiatea海岸的啟發，將靛藍、大地色系融入於服飾之中，結合Ralph Lauren擅長的色調和頂級面料質地，以休閒格調演繹傳統造型。品牌將加納利群島上的熱帶花卉與動物，透過色彩鮮豔演繹將做搭配，如現代黑、白色與充滿活活力的檸檬黃色彩詮釋多款經典男裝單品。

板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝以木質色調蘊蓄純粹的悠然氛圍為主軸。圖／Ralph Lauren提供
板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝以木質色調蘊蓄純粹的悠然氛圍為主軸。圖／Ralph Lauren提供

這季Ralph Lauren頂級女裝系列Collection以波西米亞風格為架構，重新詮釋浪漫，融合率性與雅緻，反映出女性的多種面貌。於是可見系列中義大利科莫老紡織工坊印製的花卉作品，有著獨樹一幟藝術魅力；還有迷人黑金色調重塑經典單品，量身訂製面料配以仿古綴飾，演繹品牌招牌款式。同時，為了頂級紫標系列專賣店開幕，Ralph Lauren還邀請男星章廣辰與時尚名人李函來演繹新款服飾，展現雋永美式時尚。

男星章廣辰演繹頂級紫標2024年春季系列。圖／Ralph Lauren提供
男星章廣辰演繹頂級紫標2024年春季系列。圖／Ralph Lauren提供

時尚名人李函演繹頂級紫標2024年春季系列。圖／Ralph Lauren提供
時尚名人李函演繹頂級紫標2024年春季系列。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label男裝Gregory羊毛斜紋尖領西裝外套。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Purple Label男裝Gregory羊毛斜紋尖領西裝外套。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label男裝蠶絲混紡人字紋毛衣背心。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Purple Label男裝蠶絲混紡人字紋毛衣背心。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren頂級女裝系列Collection SKYE細條紋亞麻夾克。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren頂級女裝系列Collection SKYE細條紋亞麻夾克。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label男裝打褶府綢網球短褲。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren Purple Label男裝打褶府綢網球短褲。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren頂級女裝系列Collection CASSIDY箔片喬其紗長褲。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren頂級女裝系列Collection CASSIDY箔片喬其紗長褲。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren頂級女裝系列Collection ANIYAH花卉紋理連衣裙。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren頂級女裝系列Collection ANIYAH花卉紋理連衣裙。圖／Ralph Lauren提供

品牌 消費者

延伸閱讀

北台灣連遭雨彈襲擊 北市府預警：下周這「兩天」鋒面接力

台電總經理請辭 許宇甄：該辭的是王美花、曾文生

北台灣強降雨！基隆湖海路邊坡坍滑 施工單位派員緊急防護

昨北台灣險大限電 許宇甄：證明太陽光電不可靠

相關新聞

全聯、超商60元便當「幸福餐盒」不用搶！1神招查時間數量：100%買到

農業部從去年開始與全聯、家樂福等量販商合作，推出銅板價60元的「幸福餐盒」，高CP值備受民眾好評，往往一上架就被掃購一空；自今年起又與全家、7-11超市合作，推出「超商版本餐盒」，一樣60元的佛心價，同樣一開賣即售罄，不過也因為太過熱銷，讓網友很苦惱總是買不到，發文求助，意外獲得超實用查詢方法。

Ralph Lauren北台灣首家頂級紫標專賣店進駐板橋 章廣辰、李函搶先帶逛！

繼去年台灣首間「The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家」落腳台南後，為了回應消費者期待，因此品牌進駐板橋大遠百，打造北台灣首家頂級紫標系列專賣店，提供完整包含Purple Label男裝、女裝及家居系列，完整體現Ralph Lauren的美式貴族風格。

「巨大膠囊快閃店」4月27日登陸華山！測命定咖啡 抽好禮

走進膠囊咖啡裡？這可不是夢。Nespresso限時打造「Nespresso咖啡晨飲室」，超大的巨型膠囊快閃店4月27日將...

世界閱讀日 博客來推「商業雜誌暢讀365天」

博客來電子書訂閱服務，訂戶數年增7成，面對不斷成長的數位閱讀需求，博客來在世界閱讀日宣布，電子書訂閱服務全面升級，強推「...

Nespresso華山限時打造巨大膠囊快閃店 免費喝咖啡、打卡再抽好禮

用一杯香濃咖啡開啟一天行程，已成為許多民眾早晨不可少的儀式感。而Nespresso在2022年在台推出Vertuo系列咖...

限定店才有！IKEA分店周年慶 必吃超Q芋頭餡熊寶包

芋頭控在哪裡？IKEA大台北地區的4家分店，4月24日至5月12日舉辦聯合周年慶，其他推出最萌Q的「熊寶包」，造行來自I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。