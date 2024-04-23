Ralph Lauren北台灣首家頂級紫標專賣店進駐板橋 章廣辰、李函搶先帶逛！

繼去年台灣首間「The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家」落腳台南後，為了回應消費者期待，因此品牌進駐板橋大遠百，打造北台灣首家頂級紫標系列專賣店，提供完整包含Purple Label男裝、女裝及家居系列，完整體現Ralph Lauren的美式貴族風格。

全新的板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝設計沿襲品牌一貫的典雅作風，為呈現頂級奢華與舒適的美式經典生活方式，以木質色調蘊蓄純粹的悠然氛圍為主軸，利用珍貴桃花心木及復古質感拉絲仿古銅，搭配多幅畫作及Ralph Lauren家具，包含皮革沙發、桌子、手工編織黃麻地毯及圖騰織紋地毯來點綴，處處皆可感受到低調奢華風格。而且這還是北台灣第一家完整呈現Purple Label男裝、頂級女裝系列Collection及家居系列的據點，讓消費者能夠一店購足所需時裝和配件。

全新的板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝設計沿襲品牌一貫的典雅作風。圖／Ralph Lauren提供

Purple Label男裝則受到法屬玻里尼西亞Raiatea海岸的啟發，將靛藍、大地色系融入於服飾之中，結合Ralph Lauren擅長的色調和頂級面料質地，以休閒格調演繹傳統造型。品牌將加納利群島上的熱帶花卉與動物，透過色彩鮮豔演繹將做搭配，如現代黑、白色與充滿活活力的檸檬黃色彩詮釋多款經典男裝單品。

板橋大遠百Ralph Lauren紫標專賣店，店裝以木質色調蘊蓄純粹的悠然氛圍為主軸。圖／Ralph Lauren提供

這季Ralph Lauren頂級女裝系列Collection以波西米亞風格為架構，重新詮釋浪漫，融合率性與雅緻，反映出女性的多種面貌。於是可見系列中義大利科莫老紡織工坊印製的花卉作品，有著獨樹一幟藝術魅力；還有迷人黑金色調重塑經典單品，量身訂製面料配以仿古綴飾，演繹品牌招牌款式。同時，為了頂級紫標系列專賣店開幕，Ralph Lauren還邀請男星章廣辰與時尚名人李函來演繹新款服飾，展現雋永美式時尚。

男星章廣辰演繹頂級紫標2024年春季系列。圖／Ralph Lauren提供

時尚名人李函演繹頂級紫標2024年春季系列。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label男裝Gregory羊毛斜紋尖領西裝外套。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label男裝蠶絲混紡人字紋毛衣背心。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren頂級女裝系列Collection SKYE細條紋亞麻夾克。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren Purple Label男裝打褶府綢網球短褲。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren頂級女裝系列Collection CASSIDY箔片喬其紗長褲。圖／Ralph Lauren提供