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零醣質釀造！Orion零醣啤酒Zero Life小7獨家開賣

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
零醣質釀造為在意醣質與熱量攝取的消費者，提供嶄新選擇。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
零醣質釀造為在意醣質與熱量攝取的消費者，提供嶄新選擇。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因應減糖風潮及低熱量意識抬頭，Orion零醣啤酒Zero Life今年以全新3倍麥芽升級版，正式引進台灣。Orion零醣啤酒Zero Life的3倍麥芽含量，帶出一般市售低醣或零醣啤酒少有的麥芽香氣，同時兼顧減醣及口感需求。新酒款即日起由7-Eleven獨家開賣，即日起至4月30日活動期間，可享新品3件85折優惠。

減糖意識近年來正逐漸影響消費者行為，2021 年全球減糖市場預計價值已來到 11,198 億美元，2022至2029年將以 5.2% 的複合年增長率增長，其中又以食品與飲品的佔比最高，顯見消費型態逐漸改變。

全新零醣啤酒Orion Zero Life選用沖繩伊江島大麥、沖繩縣產小麥及沖繩北部山原泉水，搭配全新釀造糖化與過濾製酒工藝，成就零醣基底同時保有啤酒麥芽風味。全新配方加入三倍麥芽含量，將麥芽香氣完整封存，除麥芽香氣外，更帶有淡雅檸檬及青蘋果香，酒體色澤呈現迷人淡麥稈色，泡沫口感綿密細緻風味清爽，尾韻爽脆清透迷人，順暢口感一罐接一罐，注重醣質攝取的同時依然能享受啤酒該有的麥芽風味。

包裝設計以綠白色為基底、簡潔設計詮釋啤酒清新、暢快意象並襯托Orion Zero Life具有輕鬆喝、少負擔等產品特點，品名旁金黃透亮的麥穗呈現其帶有淡雅麥香特色，中心以產品賣點0糖質字樣完美傳遞產品亮點，保有啤酒麥芽風味亮點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Orion Zero Life 奧利恩零醣啤酒即日起由7-Eleven獨家開賣，至4月30日活動期間可享新品三件優惠85折限時優惠。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Orion Zero Life 奧利恩零醣啤酒即日起由7-Eleven獨家開賣，至4月30日活動期間可享新品三件優惠85折限時優惠。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
零醣啤酒Orion Zero Life透過全新技術更新製程，增加麥芽量，創造出市售零醣啤酒無法比擬的淡雅香氣。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
零醣啤酒Orion Zero Life透過全新技術更新製程，增加麥芽量，創造出市售零醣啤酒無法比擬的淡雅香氣。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Orion Zero Life選用沖繩伊江島大麥、沖繩縣產小麥及沖繩北部山原泉水，搭配全新釀造糖化與過濾製酒工藝，成就零醣基底同時保有啤酒麥芽風味。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Orion Zero Life選用沖繩伊江島大麥、沖繩縣產小麥及沖繩北部山原泉水，搭配全新釀造糖化與過濾製酒工藝，成就零醣基底同時保有啤酒麥芽風味。圖／美樂啤酒提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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