零醣質釀造！Orion零醣啤酒Zero Life小7獨家開賣

因應減糖風潮及低熱量意識抬頭,Orion零醣啤酒Zero Life今年以全新3倍麥芽升級版,正式引進台灣。Orion零醣啤酒Zero Life的3倍麥芽含量,帶出一般市售低醣或零醣啤酒少有的麥芽香氣,同時兼顧減醣及口感需求。新酒款即日起由7-Eleven獨家開賣,即日起至4月30日活動期間,可享新品3件85折優惠。

減糖意識近年來正逐漸影響消費者行為,2021 年全球減糖市場預計價值已來到 11,198 億美元,2022至2029年將以 5.2% 的複合年增長率增長,其中又以食品與飲品的佔比最高,顯見消費型態逐漸改變。

全新零醣啤酒Orion Zero Life選用沖繩伊江島大麥、沖繩縣產小麥及沖繩北部山原泉水,搭配全新釀造糖化與過濾製酒工藝,成就零醣基底同時保有啤酒麥芽風味。全新配方加入三倍麥芽含量,將麥芽香氣完整封存,除麥芽香氣外,更帶有淡雅檸檬及青蘋果香,酒體色澤呈現迷人淡麥稈色,泡沫口感綿密細緻風味清爽,尾韻爽脆清透迷人,順暢口感一罐接一罐,注重醣質攝取的同時依然能享受啤酒該有的麥芽風味。

包裝設計以綠白色為基底、簡潔設計詮釋啤酒清新、暢快意象並襯托Orion Zero Life具有輕鬆喝、少負擔等產品特點,品名旁金黃透亮的麥穗呈現其帶有淡雅麥香特色,中心以產品賣點0糖質字樣完美傳遞產品亮點,保有啤酒麥芽風味亮點。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康