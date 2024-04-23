走跳世界／專業嚮導醫師隨團 登頂富士山實現人生夢想

富士山是日本人心中的聖山，挑戰富士山也成為許多登山者一生的志願。有行旅首創「登頂富士山 人生夢想清單再收一張」行程，所有細節都專為富士山打造，帶著玩家實現夢想。

3登山好手+1醫生 全程隨團

全程5日的「登頂富士山 人生夢想清單再收一張」，內容環繞富士山所設計，將由專業登山嚮導帶團攻頂、專業醫師全程隨團，並安排遊覽富士五湖，享受極上旅宿、星級美食，帶來安全又舒適的富士山回憶。

水陸兩用巴士「山中湖的河馬」。圖／摘自KABA BUS官網

不論是資深登山客或是初登富士山的新手，行程規畫由獲得山梨縣富士吉田市認可的專業登山嚮導帶領，教導旅人適宜的登山步行方法、步調分配，並以多年經驗視天氣狀況作出決定，讓團員能安心登山。

此外，擁有豐富登山經驗的榮總主治醫師張浩明，全程亦會隨團一同攻頂，提供最即時且適切的醫療協助。20位旅人共安排3位專業登山好手、1位領隊、1位醫師同行，達到無縫照顧的關心。同時，出發前還會安排團員進行最少三次台北近郊登山訓練，全心協助旅人完成登頂富士山、見證挑戰自我的歷史時刻。

精緻料理 優質住宿

除了完成登頂夢想，行程中也安排一系列精選精緻料理與優質住宿，讓團員能夠完整感受富士山的魅力。「馥府河口湖度假飯店」坐落於山梨縣的河口湖，乃是欣賞富士山的絕佳地點。館內所有客房皆為面向富士山的套房，房內並設有富士山熔岩的露天天然溫泉，有遠紅外線的作用，為身心帶來溫暖。旅人能夠沉浸在河口湖的豐富大自然中，輕鬆度過每一刻。

視野極佳的富士山景觀法式餐廳「Maison KEI」，由首位獲得米其林三星的亞洲廚師小林圭，攜手五百年和菓子老舖「虎屋」共同創辦，主廚佐藤充宜自2015年起即在巴黎米其林三星法式餐廳Restaurant Kei Paris鑽研，2022年帶領Maison KEI Gault & Millau美食評鑑獲得3個廚師帽高度評價。團員可以在此享用色香味俱全的日式風味法式料理。

日法聯手Maison KEI，法式名店。圖／摘自Maison KEI官網

水陸空 賞富士山

在富士山周邊，規畫有各式各樣的富士山主題項目，讓旅人藉由不同的型態，感受聖山的魅力。河口湖的面積為5.48平方公里，在富士五湖中位居第二，且擁有富士五湖中最長的湖岸線。以戰國時代甲斐武田軍水軍的安宅船為主題的純和風遊覽船，可以載客悠遊河口湖，並且從展望甲板欣賞雄偉的富士山絕景。

另處「河口湖富士山全景空中纜車」，是以日本小說家太宰治的作品「喀擦喀擦山」為藍本的遊樂設施。在索道的纜車上、展望台的各處，都裝飾著狸猫與兔子的模型來迎接客人，藉此呼應作品內容。不僅在3分鐘的空中漫步中，可眺望河口湖全景，從海拔1,075公尺的展望台，更可眺望富士山，享受其美麗。在山中湖，將搭乘水陸兩用巴士「山中湖的河馬」，能夠在森林裡面兜風，也可在湖面遨遊賞富士山，享受平常體驗不到、上山下海的樂趣。

馥府河口湖飯店所有客房都面向富士山。圖／摘自馥府河口湖官網

如果你想去

《登頂富士山 人生夢想清單再收一張》5天4夜，8月25日至8月29日

報名可洽(02)8643-3517、8643-3543、8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3Q8H0zq