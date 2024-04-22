酸甜「土芒果」吃到飽！馬辣芒果季 可免費多吃1小時
香氣濃郁的「土芒果」是許多人的童年回憶。馬辣集團旗下的「馬辣」，自即日起限時推出「土芒果季」，讓民眾可以無限品嚐酸甜的土芒果。同時馬辣也有提供「證件對對碰」活動，可以免費升級「XXL東石大蛤吃到飽」；平日指定時段，還可享「免費多吃1小時」的優惠。
馬辣本次的土芒果季，選用屏東枋寮鄉新鮮直送的土芒果，香氣濃郁純粹，並有著香甜可口的金黃果肉。經洗淨、劃十字刀的土芒果，只要將果皮剝下，就能變身芒果花，不僅適合拍照打卡，也可以輕鬆享用果肉。活動預計維持3～4週，依實際供應妝況為準。
除了土芒果季外，凡於4月30日前，含2成人以上同行，提前至少一日訂位並主動告知參加「四月升級活動」，其中一名代表身分證、健保卡或護照含有數字「1、4、5」任2碼（可重複），選擇「特上和牛放題」以上的方案，全桌便可免費升級「XXL東石大蛤吃到飽」。另外在5月31日前，平日週一至週五的下午15:00前進場，用餐時間則可由原本的2小時，升級成3個小時，讓民眾更盡興。（5月1日除外）
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