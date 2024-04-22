酸甜「土芒果」吃到飽！馬辣芒果季　可免費多吃1小時

香氣濃郁的「土芒果」是許多人的童年回憶。馬辣集團旗下的「馬辣」，自即日起限時推出「土芒果季」，讓民眾可以無限品嚐酸甜的土芒果。同時馬辣也有提供「證件對對碰」活動，可以免費升級「XXL東石大蛤吃到飽」；平日指定時段，還可享「免費多吃1小時」的優惠。

馬辣本次的土芒果季，選用屏東枋寮鄉新鮮直送的土芒果，香氣濃郁純粹，並有著香甜可口的金黃果肉。經洗淨、劃十字刀的土芒果，只要將果皮剝下，就能變身芒果花，不僅適合拍照打卡，也可以輕鬆享用果肉。活動預計維持3～4週，依實際供應妝況為準。