Jasmine Galleria仙境辦秀 LinLi Boutique取材萬花筒

頂級訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA日前於臺北表演藝術中心球劇場舉辦年度訂製禮服大秀,以具有療癒力的多肉植物為靈感打造充滿生命力的大秀場景,與2024 Couture Collection的「JASMINE in Wonderland」服裝設計相互輝映。包括名模林嘉綺、歌后李翊君、藝人王宇婕、蕭瑤、文華花苑總監陳妍嵐等眾多時尚名人都熱情捧場。

JASMINE GALLERIA日前於臺北表演藝術中心球劇場舉辦年度訂製禮服大秀。圖/JASMINE GALLERIA提供

大秀由喚起新生的舞蹈揭開序幕,「JASMINE in Wonderland」系列訂製禮服採用自由繽紛的顏色與多種精緻釘珠、亮片層疊交織等高端工藝手法打造。花卉部分除了使用各種材質的花片,手工縫製亮片花片、布料花片、花型葉瓣等多層次的製花工藝,甚至有需要六位縫珠師傅同時進行,耗時至少860小時的作品。多款設計使用輕盈透氣的面料如絲綢歐根紗、金屬印花紗和水溶蕾絲,呈現出圓滑立體且繽紛多彩的花朵。花卉刺繡、不對稱的荷葉立裁輪廓和飄逸的羽毛元素更為服裝注入視覺張力和生命力,整體色調從晨光微曦的粉橘到正中午的靚白,再到落日餘暉多彩,捕捉大自然一整天的豐富變化。

