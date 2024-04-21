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金門酒廠520總統副總統就職紀念酒 超商限量預購起跑

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「戰酒黑金龍5年陳高——美德就職紀念」單瓶容量500毫升，限量12,000盒，每盒2,250元。圖／味丹提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「戰酒黑金龍5年陳高——美德就職紀念」單瓶容量500毫升，限量12,000盒，每盒2,250元。圖／味丹提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為迎接即將到來的520總統副總統就職，金門酒廠、味丹企業與翻轉字大師林國慶聯手打造兩款「美德贏台灣 Made in Taiwan」就職紀念酒，展現漢字的魔力創意，並經總統賴清德、副總統蕭美琴授權，深具紀念意義。

知名品牌設計師林國慶是全球漢字翻轉先驅，擅長將台灣正體字透過翻轉、鏡射等方式與時事、創意做連結，透過堅定的文字，加深與文化風土民情的聯繫。這次就以總統、副總統「美德」為名，向右90度翻轉成「Made in Taiwan」，再次成為經典代表作。

「戰酒黑金龍5年陳高——美德就職紀念」的瓷瓶瓶身採綠色圓球形設計，球面浮出台灣寶島，背面蓋有正副元首紀念印璽，象徵福爾摩莎物產豐饒、生生不息；單瓶容量500毫升，限量12,000盒，每盒2,250元，4月22日起可至全台7-ELEVEN、全家便利商店與菸酒專賣店詢問購買。

該酒體選用戰酒黑金龍5年陳高，由金酒公司國家級白酒評委王偲名、呂宜儒2位大師以特殊工藝釀製，堪稱職人年度經典鉅獻。酒體綿密細緻卻不失豐厚，除帶有些許糧香，還擁有熱帶熟水果的優雅複合香氣，恰巧呼應台灣水果王國的美名。入口時帶有類似情人果般的微酸甜口感，在此同時還可以感受到陳高特有的柔順、圓潤與細膩。

「38度金門高粱酒特仕版——美德就職紀念」則採玻璃瓶身，但正面有台灣寶島與「美德」專屬設計，單瓶容量600毫升，每瓶450元。4月22日起可至全台全家便利商店與菸酒專賣店詢問購買；全聯、家樂福、大潤發等通路，將於5月10日起陸續上架，售價與銷售辦法依各通路為準。

在酒體方面，此特仕版有別於現有的38度金門高粱酒，初聞有恰似清新薄荷涼爽、淡雅蝶豆花等香氣，再細聞果香猶如水梨、青葡萄、蜜糖等。入口清雅甘淨，口感細緻柔順，尾韻延續著熟悉的穀糧與甘甜話梅味，有生津感，回味怡暢。簡單清新的滋味，猶如台灣人親切、友善、爽朗的特質，令人念念不忘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「戰酒黑金龍5年陳高——美德就職紀念」瓷瓶瓶身採綠色圓球形設計，球面浮出台灣寶島。圖／味丹提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「戰酒黑金龍5年陳高——美德就職紀念」瓷瓶瓶身採綠色圓球形設計，球面浮出台灣寶島。圖／味丹提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠、味丹企業與翻轉字大師林國慶聯手打造「38度金門高粱酒特仕版——美德就職紀念」（左）、「戰酒黑金龍5年陳高——美德就職紀念」兩款就職紀念酒。圖／味丹提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠、味丹企業與翻轉字大師林國慶聯手打造「38度金門高粱酒特仕版——美德就職紀念」（左）、「戰酒黑金龍5年陳高——美德就職紀念」兩款就職紀念酒。圖／味丹提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林國慶 設計師 金門

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