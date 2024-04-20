影／統一集團新型態店開張 羅智先夫婦剪綵

統一複合店變「大七」，集結4大品牌今天在台南開設「Par K* Avenue」複合式商店，由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工等品牌組成。其中7-ELEVEN首度加入「Fresh」現做餐飲型態，每天供應超過50種現做餐點，同時納入生鮮蔬果、冷凍食品、生活雜貨、寵物用品等品項，開創出不同於一般超商與超市的新類型商場，統一集團董事長羅智先與統一集團美麗事業董事長高秀玲兩人也特別出席開幕儀式，希望為消費者提供更好的購物與飲食體驗。

花費近3年時間，統一集團台南市永康區開設全新複合式商場「Par K* Avenue」，一體成型建築占地近1,500坪。歪關高聳流線，融合波浪綿延交錯設計，匯聚美食餐飲、美麗服務、汽車美容等服務類型。

統一集團董事長羅智先表示，從全球需求來看，經濟是很脆弱的。股市大跌，很大的原因就是護國神山台積電對於獲利的預期降低，加上很多地緣政治的風險，全球對經濟發展都很擔憂。統一很幸運，從事的行業還是民生基本需求，波動不會太大。統一美麗事業董事長高秀玲則透露，配合台南建城400周年，而統一為台南起家的企業，今年會在台南有很多新的里程碑。