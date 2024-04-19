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興大產學合作發表「極速高壓引導融合技術」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中興大學化學系教授賴秉杉研究「細胞外泌體」多年，昨天發表「極速高壓引導融合技術」。記者趙容萱／攝影
中興大學化學系教授賴秉杉研究「細胞外泌體」多年，昨天發表「極速高壓引導融合技術」。記者趙容萱／攝影

國立中興大學化學系教授賴秉杉研究「細胞外泌體」多年，觀察到外泌體除了運用在再生醫學新領域，也運用在醫美化妝品、新藥研發等新領域，經與沛美生醫產學合作，昨天發表「極速高壓引導融合技術」，透過奈米生物技術轉化，展現運用在保養品、醫美上。

今年3月，衛福部通過來自人體細胞的外泌體可以做為化妝品原料，台灣成為美、加、日、韓之後，全球第5個開放人源外泌體做為化妝品原料的國家。

賴秉杉說，5年前投入細胞外泌體研究，觀察到外泌體的特殊膜表現，與其生物特性，已經在許多生理及病理過程中扮演著關鍵角色，從癌症治療到再生醫學，都廣泛受到運用；近年經研究證實，更運用於醫美、化妝品、植髮、新藥研發等領域。

沛美生醫科技董事長廖曼華表示，沛美生醫科技致力於美容美體保養研發，看好細胞外秘體對於醫學潛力，斥資數千萬在中興大學育成中心打造並啟用細胞工程技術實驗室沛美生醫「肌妍所」。

沛美生醫「肌妍所」與賴秉杉共同開發的「極速高壓引導融合技術」今天發表，透過織（編織）、合（嵌合）、加（加載）、固（穩固）四個步驟，將細胞外泌體廣泛運用在保養品、醫美上，提高產品多樣性與市場價值。

中興大學化學系教授賴秉杉研究「細胞外泌體」多年，昨天發表「極速高壓引導融合技術」。記者趙容萱／攝影
中興大學化學系教授賴秉杉研究「細胞外泌體」多年，昨天發表「極速高壓引導融合技術」。記者趙容萱／攝影

化妝品 醫學 醫美

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