連3天「2人同行1人免費」！「30種韓式料理」吃到飽498

2024年登台的韓式料理吃到飽餐廳「江陵阿嬤」，將於4月19日於新店碧潭有約廣場開設台灣第2間分店。為慶祝新店開幕，推出3波不同優惠，包括連3天享「2人同行1人免費」；另外姓名中有「江」或「陵」者，本人可享7折優惠；若是65歲以上阿嬤阿公來用餐，則可享8折優惠。

總店位於韓國江陵市的「江陵阿嬤」，在台提供「韓式料理吃到飽」。店內提供有無限享用的4種韓式豆腐鍋，還有約30種韓國熟食、小菜，包括韓式辛奇、醃漬小菜，還有大白菜煎餅、馬鈴薯起司煎餅、涼拌QQ麵、韓式炒冬粉、六色拌飯、鐵板牛肉、辣炒豬肉、人蔘雞粥等餐點，通通採無限量供應，每人498元。