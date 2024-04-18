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連3天「2人同行1人免費」！「30種韓式料理」吃到飽498

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
江陵阿嬤提供有4種口味的豆腐鍋，還有多種小菜。圖／江陵阿嬤提供
江陵阿嬤提供有4種口味的豆腐鍋，還有多種小菜。圖／江陵阿嬤提供

2024年登台的韓式料理吃到飽餐廳「江陵阿嬤」，將於4月19日於新店碧潭有約廣場開設台灣第2間分店。為慶祝新店開幕，推出3波不同優惠，包括連3天享「2人同行1人免費」；另外姓名中有「江」或「陵」者，本人可享7折優惠；若是65歲以上阿嬤阿公來用餐，則可享8折優惠。

總店位於韓國江陵市的「江陵阿嬤」，在台提供「韓式料理吃到飽」。店內提供有無限享用的4種韓式豆腐鍋，還有約30種韓國熟食、小菜，包括韓式辛奇、醃漬小菜，還有大白菜煎餅、馬鈴薯起司煎餅、涼拌QQ麵、韓式炒冬粉、六色拌飯、鐵板牛肉、辣炒豬肉、人蔘雞粥等餐點，通通採無限量供應，每人498元。

繼在西門町商圈開設首間門市後，江陵阿嬤將再於新店捷運站/碧潭有約廣場，開設台灣2號店。為慶祝新店開幕，4月19日至4月21日，可享「2人同行1人免費」，每日限量50組，50組以後2人同行可享第2人8折優惠。4月22日至5月12日，凡姓名中有「江」或「陵」二字（需同音同字），本人即可享7折優惠，其餘可享9折。5月13日至5月31日，凡是65歲以上的阿嬤阿公來用餐，則可享8折優惠。

包括人蔘雞粥、辣炒豬肉，都採無限量供應。圖／江陵阿嬤提供
包括人蔘雞粥、辣炒豬肉，都採無限量供應。圖／江陵阿嬤提供
江陵阿嬤還提供「菜包肉」與多種韓式料理。記者陳睿中／攝影
江陵阿嬤還提供「菜包肉」與多種韓式料理。記者陳睿中／攝影

吃到飽 料理 阿嬤

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