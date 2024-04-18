肯德基×伊藤久右衛門！「宇治抹茶白玉蛋撻」新上桌

多次推出聯名口味蛋撻的「肯德基」，本季攜手日本京都百年抹茶專賣店「伊藤久右衛門」，聯名推出「宇治抹茶白玉蛋撻」，並可享加購雙色蛋撻8折優惠。參與粉絲團母親節活動，也有機會會得客製化蛋撻禮盒與兌換券。

肯德基與伊藤久右衛門自4月23日起聯手推出限定新品「宇治抹茶白玉蛋撻」，乃是雙方首次合作。以肯德基163層酥脆撻皮搭配奶蛋餡為基礎，並加入伊藤久右衛門宇治抹茶製成的抹茶慕斯，還有白玉麻糬內餡、抹茶杏仁酥餅點綴，讓蛋撻帶來豐富口感以及獨特的茶韻風味。單點1顆55元，6入禮盒288元，雙色蛋撻禮盒則為264元。此外，原味蛋撻加價8元，也可升級宇治抹茶白玉蛋撻；活動期間購買任一套/桶餐，也可享加購優惠，6入禮盒268元、雙色蛋撻禮盒244元。

為迎接母親節，肯德基將於4月30日在官方臉書粉絲團發起一項「好時光相館」活動。參與活動者，有機會獲得客製「與媽媽的好時光合照蛋撻禮盒腰封與禮盒」與「一張雙色蛋撻禮盒兌換券」雙重好禮。