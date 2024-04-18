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芬蘭最強小花上身 任容萱站台Marimekko全台首專門店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
任容萱今日出席了Marimekko台北SOGO復興館專門店開幕，並大方推薦多個鍾意包款。圖／Marimekko提供
任容萱今日出席了Marimekko台北SOGO復興館專門店開幕，並大方推薦多個鍾意包款。圖／Marimekko提供

北歐生活由於高彩度、簡約、輕快的生活與設計感，總是令人嚮往。芬蘭國民時尚品北歐生活由於高彩度、簡約、輕快的生活與設計感，總是令人嚮往。芬蘭國民時尚品牌Marimekko今日為品牌位於SOGO復興五樓的專門店開幕，活動中邀請了藝人任容萱出席，並在約10坪的空間內帶來服裝、杯盤器皿、髮式配件等全系列商品，充滿品牌經典的、60周年「Unikko游霓可」印花、洋溢鮮明的北歐生活風格。

一身Marimekko經典「Unikko游霓可」印花上身的任容萱表示，正向、活潑、開心，正是Marimekko帶給她的印象。而一身2024春夏新裝的她並表示店中陳列商品非常多元，讓她一度陷入「選擇困難」，同時色彩繽紛、年輕的品牌風格也很適合「任媽」，活動中她並推薦了多個包款，像是隨身的一枚白色壓印罌粟小花小包，一只黑白雙色的「糖果包」，更有Marimekko為開幕帶來的、60周年限量包，將為Sogo復興館全台獨賣。

此外她並趣稱因為媽媽也很年輕，相較於「任爸」的風格穩重，每次出門都像是「老頭帶著三個年輕伴遊女子」同行，成為趣味的家庭場景，亦展現全家人間的親密情感；同時她並想像，由於Marimekko同時也推出多樣化的杯具器皿，假如使用品牌的杯子喝茶、養生飲品，繽紛的色彩，想必也能帶給任爸好心情。

全新Marimekko SOGO復興五樓專門店為全台首間專門店，並將品牌具有60年歷史、由芬蘭印花設計師Maija Isola設計的「Unikko游霓可」小花，呈現在豆皿、服裝、杯盤，甚至是包款上，例如Unikko 60周年紀念小花綠色帆布包、訂價1,890元，推薦單品再有一款令任容萱也讚不絕口的Imprint Unikko鏤空切割圖案皮革肩背包，包款擁有誘人的咖啡色和義大利柔軟皮革觸感，訂價21,900元，可逕行洽詢Marimekko台北SOGO復興館5樓，或電洽02-8772-9733。

開幕推薦品中，Marimekko的粉色印花棉質中長裙散發著春夏的輕快飄逸，訂價10,900元。圖／Marimekko提供
開幕推薦品中，Marimekko的粉色印花棉質中長裙散發著春夏的輕快飄逸，訂價10,900元。圖／Marimekko提供
任容萱今日出席Marimekko台北SOGO復興館專門店開幕，除大方帶逛，並推薦多個包款成為自用或母親節的送禮之選。圖／Marimekko提供
任容萱今日出席Marimekko台北SOGO復興館專門店開幕，除大方帶逛，並推薦多個包款成為自用或母親節的送禮之選。圖／Marimekko提供
任容萱今日身上的Marimekko翠綠色剪紙印花針織外套，11,900元。圖／Marimekko提供
任容萱今日身上的Marimekko翠綠色剪紙印花針織外套，11,900元。圖／Marimekko提供
為了Unikko游霓可印花60周年紀念，位於芬蘭赫爾辛基的Art Museum Ateneum也曾在夜晚上演藝術燈光秀，以小花「包圍」了1887年創立的這座博物館。圖／Marimekko提供
為了Unikko游霓可印花60周年紀念，位於芬蘭赫爾辛基的Art Museum Ateneum也曾在夜晚上演藝術燈光秀，以小花「包圍」了1887年創立的這座博物館。圖／Marimekko提供
除了服裝外，Marimekko台北SOGO復興館全新專門店並帶來包款、絲巾、小皮件等多元選擇。圖／Marimekko提供
除了服裝外，Marimekko台北SOGO復興館全新專門店並帶來包款、絲巾、小皮件等多元選擇。圖／Marimekko提供
Marimekko黑白Karla皮革肩背包，11,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko黑白Karla皮革肩背包，11,900元。圖／Marimekko提供
多樣化的包款、傢品、服裝，讓Marimekko SOGO復興館專門店內呈現全面的品牌風格。圖／Marimekko提供
多樣化的包款、傢品、服裝，讓Marimekko SOGO復興館專門店內呈現全面的品牌風格。圖／Marimekko提供
今晚來點？亞洲獨家Marimekko Unikko圖案醬料碟組，訂價1,490元。圖／Marimekko提供
今晚來點？亞洲獨家Marimekko Unikko圖案醬料碟組，訂價1,490元。圖／Marimekko提供
Marimekko台北SOGO復興館全新專門店。圖／Marimekko提供
Marimekko台北SOGO復興館全新專門店。圖／Marimekko提供
Marimekko Imprint Unikko鏤空切割圖案皮革肩背包，21,900元。圖／Marimekko提供
Marimekko Imprint Unikko鏤空切割圖案皮革肩背包，21,900元。圖／Marimekko提供
由於Unikko游霓可印花今年60周年，Marimekko並在全世界舉辦了大量慶祝活動，例如將路面電車包裝、帶來新穎又懷舊的移動視覺。圖／Marimekko提供
由於Unikko游霓可印花今年60周年，Marimekko並在全世界舉辦了大量慶祝活動，例如將路面電車包裝、帶來新穎又懷舊的移動視覺。圖／Marimekko提供

SOGO 任容萱 品牌 芬蘭 設計師

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