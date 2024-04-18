芬蘭最強小花上身 任容萱站台Marimekko全台首專門店

北歐生活由於高彩度、簡約、輕快的生活與設計感，總是令人嚮往。芬蘭國民時尚品北歐生活由於高彩度、簡約、輕快的生活與設計感，總是令人嚮往。芬蘭國民時尚品牌Marimekko今日為品牌位於SOGO復興五樓的專門店開幕，活動中邀請了藝人任容萱出席，並在約10坪的空間內帶來服裝、杯盤器皿、髮式配件等全系列商品，充滿品牌經典的、60周年「Unikko游霓可」印花、洋溢鮮明的北歐生活風格。

一身Marimekko經典「Unikko游霓可」印花上身的任容萱表示，正向、活潑、開心，正是Marimekko帶給她的印象。而一身2024春夏新裝的她並表示店中陳列商品非常多元，讓她一度陷入「選擇困難」，同時色彩繽紛、年輕的品牌風格也很適合「任媽」，活動中她並推薦了多個包款，像是隨身的一枚白色壓印罌粟小花小包，一只黑白雙色的「糖果包」，更有Marimekko為開幕帶來的、60周年限量包，將為Sogo復興館全台獨賣。

此外她並趣稱因為媽媽也很年輕，相較於「任爸」的風格穩重，每次出門都像是「老頭帶著三個年輕伴遊女子」同行，成為趣味的家庭場景，亦展現全家人間的親密情感；同時她並想像，由於Marimekko同時也推出多樣化的杯具器皿，假如使用品牌的杯子喝茶、養生飲品，繽紛的色彩，想必也能帶給任爸好心情。