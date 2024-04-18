Klook重金招募3千旅遊影音創作者 國旅內容可望超過9億次觀看

旅遊業者Klook今天宣布，將在台灣投入上千萬美元，招募3000名台灣創作者加入Kreator計畫，拍攝國旅跟海外旅遊內容，預計台灣國旅內容的觀看數可望超過9億次。

旅遊業者Klook今天舉行記者會宣布，Kreator社群媒體計畫在台展開，預計投入上千萬美元，招募及培養3000名台灣創作者，要透過作者的影音內容，推廣台灣國旅與海外旅遊，其中台灣內容的觀看數可望超過9億次。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）指出，將會積極與Kreator合作，累積更多的台灣在地的影音內容，催生更多海外旅客來台旅遊念頭。

Klook說，影音內容已經是旅客獲取旅遊資訊的重要管道，根據最新亞太區旅遊脈動大調查發現，超過一半台灣旅客透過影音內容獲取旅遊靈感，其中83%的旅客最常使用的社群平台為Instagram。

Klook指出，Kreator計畫希望創作者可以有一半內容是國旅，一半內容是海外旅遊，因此祭出5大獎勵機制，要讓創作者透過旅遊創作也能有收入。