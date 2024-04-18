不是鼎泰豐！孫藝珍「小籠包餐廳」曝光 女神最愛螃蟹
韓國女神孫藝珍日前首訪台灣，一舉一動都倍受外界重視。孫藝珍在登台時，就透露將安排「吃小籠包」的行程。但隨著個人社群照片曝光，外界才發現女神本次並不是吃「鼎泰豐小籠包」，而是位於台北101內的「捌伍添第」。而業者也於今日證實孫藝珍的到訪，並且公佈當日女神的菜單，包括有蟹粉灌湯小籠包、松露蛋白海鮮餃等多款菜色。
出道25年的孫藝珍，在4月16日因參與代言活動而首度訪台，並於17日離台。儘管沒有對外公開行程，但是孫藝珍仍對外透露會品嚐小籠包。在孫義珍的個人IG中，就可看見女神入住的飯店為台北漢來大飯店，另外女神也公佈自己的吃播影片，能夠讓粉絲們看見女神大啖小籠包的美麗畫面。同時孫藝珍也透過照片，讚嘆「螃蟹超好吃」。
過去海外明星登台時，多以名店「鼎泰豐」作為小籠包首選，不過孫藝珍本次選擇的餐廳，則發現是位於台北101的85樓的「捌伍添第」。捌伍添第由香港名廚謝文坐鎮，自2021年10月正式開幕，提供創意與傳統兼具的多樣化中式料理，也曾名列台北米其林指南推薦名單、500盤名單。捌伍添第在18日也於粉絲團證實女神到訪，並且表示當日除了「蟹粉灌湯小籠包」之外，女神還品嚐「松露蛋白海鮮餃」、「添第叉燒皇」、「捌伍片皮鵝」、「焗釀鮮蟹蓋」、「楊枝甘露」等店內招牌菜。
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