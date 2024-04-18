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現省297！拿坡里「12塊雞腿＋腿排399元」會員再折11元
「拿坡里炸雞專賣店」自即日起限時推出「6塊二重奏」優惠，內含3隻雞腿、3塊腿排的「6塊二重奏」，每桶優惠價211元，2桶優惠價399元，最高現省297元。針對會員優惠券，最多還可再折價11元。
每桶「6塊二重奏」，均內含3隻雞腿、3塊腿排，標榜均使用獨家炸雞粉、現點現炸上桌。即日起至5月12日期間，「6塊二重奏」原價348元，限時優惠價211元；2桶「6塊二重奏」，原價696元，優惠價399元，現省297元。即日起至5月12日期間，會員使用三商i美食卡app，可以會員點數兌換優惠券。以3點兌換，即可以201元購買「6塊二重奏」1桶；5點兌換，則可以388元兌換2桶。
除了拿坡里炸雞專賣店之外，即日起至4月30日期間，「拿坡里披薩．炸雞」也推出「7塊炸雞」優惠，原價406元，特價269元；活動期間內，購買大披薩，則可免費加送「豆乳三節雞翅桶（6支）」，現省270元。
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