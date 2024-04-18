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奧運倒數100天！歐米茄OMEGA超霸系列新表 火熱問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
封閉式後底蓋並刻有巴黎奧運字樣。圖／OMEGA提供
封閉式後底蓋並刻有巴黎奧運字樣。圖／OMEGA提供

隨著2024夏季奧運即將進入100天倒數開幕，身為大會官方時計的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）隨之推出新款超霸系列Chronoscope腕表，以超越常規的精密精準，提前為奧運在精神與美學上、悄悄「暖身」。

在過去，OMEGA不僅與奧林匹克運動會展現長久的合作關係，OMEGA並透過自身在精密儀器與時間量測上的專業，帶給大會眾多創新、新科技的專業儀器，以提供不同運動項目中可能差異可達1/1000秒的精闢判斷，或連續多段、多目標計時；新款超霸系列Chronoscope腕表則從1940年代計時碼表常見的「蝸形紋」為靈感，結合三個計時刻度：揉合了測速刻度、脈搏計刻度及測距刻度，畢其功於一役，同時也展現OMEGA自1932年以來擔任奧運官方計時的重要成就。

超霸系列Chronoscope腕表將使用精鋼、18K Moonshine™金，並搭配不同材質表展，展現風格上的豐富變化，唯機芯的動力則皆為9908大師天文台同軸擒縱機芯。底蓋並刻有PARIS 2024與奧運經典的五環標誌，價格店洽。

歐米茄（OMEGA）超霸系列Chronoscope腕表，43毫米、精鋼、銀色面盤搭配皮表帶，31萬3,000元。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）超霸系列Chronoscope腕表，43毫米、精鋼、銀色面盤搭配皮表帶，31萬3,000元。圖／OMEGA提供
結合三個計時刻度：兼具測速刻度、脈搏計刻度與測距刻度，是超霸新款Chronoscope腕表的功能與視覺雙重特色。圖／OMEGA提供
結合三個計時刻度：兼具測速刻度、脈搏計刻度與測距刻度，是超霸新款Chronoscope腕表的功能與視覺雙重特色。圖／OMEGA提供
新款超霸系列Chronoscope腕表都將附特製表盒，別具收藏紀念意義。圖／OMEGA提供
新款超霸系列Chronoscope腕表都將附特製表盒，別具收藏紀念意義。圖／OMEGA提供

奧運 腕表 運動

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