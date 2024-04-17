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微熱山丘化身香蕉園！山丘芭娜娜有6款新造型、新包裝

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「山丘芭娜娜」共有6款不同的動物剪影造型，增添食用樂趣與互動感。圖／微熱山丘提供
「山丘芭娜娜」共有6款不同的動物剪影造型，增添食用樂趣與互動感。圖／微熱山丘提供

推出多種特色甜點的「微熱山丘」，本季針對「山丘芭娜娜」推出6款全新動物切割造型，並且還換上新包裝。另外台中中港專櫃也化身成為「山丘芭娜娜主題樂園」，讓午茶時光增添更多樂趣與童真。

「山丘芭娜娜」是微熱山丘以南投山蕉為原料製作的食玩甜點，除了富有香蕉甜香，還有可愛的動物剪影造型。本季微熱山丘以香蕉的台語諧音「相招」為靈感，設計「相招Have Fun」主題，推出全新6款動物造型，包括有貓、狗、兔子、鳥等不同動物，民眾可以自行擺設出動物互動的場景。同時新款小包裝外盒則有著藍色香蕉的插畫圖案。3片裝120元；8片裝含提袋組，售價280元。

除了新造型、新包裝外，微熱山丘也將新光三越中港To Go專櫃打造成第一個「山丘芭娜娜主題店」，現場設有放大版的動物造型餅乾和咖啡杯，也在空間中掛上山蕉與山蕉葉，讓人彷彿置身香蕉園。全台三間體驗門市，同樣也會點綴滿滿香蕉元素。

微熱山丘「山丘芭娜娜」換上全新包裝，可以看到滿滿的藍色香蕉元素。圖／微熱山丘提供
微熱山丘「山丘芭娜娜」換上全新包裝，可以看到滿滿的藍色香蕉元素。圖／微熱山丘提供
微熱山丘將新光三越中港To Go專櫃打造成「山丘芭娜娜主題店」。圖／微熱山丘提供
微熱山丘將新光三越中港To Go專櫃打造成「山丘芭娜娜主題店」。圖／微熱山丘提供

微熱山丘 甜點 香蕉

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