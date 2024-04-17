微熱山丘化身香蕉園！山丘芭娜娜有6款新造型、新包裝

推出多種特色甜點的「微熱山丘」，本季針對「山丘芭娜娜」推出6款全新動物切割造型，並且還換上新包裝。另外台中中港專櫃也化身成為「山丘芭娜娜主題樂園」，讓午茶時光增添更多樂趣與童真。

「山丘芭娜娜」是微熱山丘以南投山蕉為原料製作的食玩甜點，除了富有香蕉甜香，還有可愛的動物剪影造型。本季微熱山丘以香蕉的台語諧音「相招」為靈感，設計「相招Have Fun」主題，推出全新6款動物造型，包括有貓、狗、兔子、鳥等不同動物，民眾可以自行擺設出動物互動的場景。同時新款小包裝外盒則有著藍色香蕉的插畫圖案。3片裝120元；8片裝含提袋組，售價280元。