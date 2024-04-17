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ECCO邀藝術家創作 結合經典鞋履、袋包裝置作品 詮釋嶄新品牌形象

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
丹麥的鞋履及生活風格品牌ECCO打破品牌過往形象，首次在台邀請藝術家共同創作，以春夏鞋款和袋包為主題，結合展演與裝置作品。圖／ECCO提供
丹麥的鞋履及生活風格品牌ECCO打破品牌過往形象，首次在台邀請藝術家共同創作，以春夏鞋款和袋包為主題，結合展演與裝置作品。圖／ECCO提供

來自丹麥的鞋履及生活風格品牌ECCO打破品牌過往形象，首次在台邀請藝術家共同創作，以春夏鞋款和袋包為主題，結合展演與裝置作品，傳遞熱愛自然、簡約設計及響應資源永續的生活哲學。

ECCO以「WALK WELL LIVE WELL步步生機」為主題，透過不同區域作品裝置、藝術品及現場演出，刻劃出生機盎然的意象。而在其中更穿插了ECCO的春夏系列新鞋款與袋包，傳達藝術與生活之間的連結，並非那麼遙不可及。ECCO請來櫥窗設計師于安如、藝術家謝欣翰來創作，大量使用了品牌製作產品時所產生的廢料，使其重新賦予新風貌，更呼應了「永續」精神。不僅如此，部分創作還轉化了ECCO製鞋時所採用的核心技術，透過光影變化或是實際動手體驗，感受其亮點。

人氣姊妹花水原希子、水原佑果演繹ECCO COZMO科摩涼拖鞋，亮面漆皮搭配扣環，顯得簡約時髦。圖／ECCO提供
人氣姊妹花水原希子、水原佑果演繹ECCO COZMO科摩涼拖鞋，亮面漆皮搭配扣環，顯得簡約時髦。圖／ECCO提供

品牌全新春夏系列，除了有與時裝設計師Natacha Ramsay-Levi限量聯名系列鞋款與高爾夫球鞋之外，以著名BIOM自然律動科技打造出近似裸足、最符合人體的BIOM INFINITE鞋履，也是消費者最期待的產品，具備低重心且穩定貼地，有益提升運動效率。另外，ECCO以搭配獨家DriTan™節水鞣革科技的頂級牛皮製成時髦又實用包款，同樣很搶眼；其中更有設計師Natacha Ramsay-Levi首度推出的Pinch包，擁有如枕頭般蓬鬆柔軟包體，令人更加驚豔的是整體輕盈度。為了春夏新品上市及母親節將至，從即日起5月14日為止，只要在ECCO全台門市及專櫃，單筆消費滿額即享「鞋包9折」，還有機會獲贈「戶外漁夫帽」一頂或「大容量健身包」一只，送完為止。

櫥窗設計師于安如以「走進自然夢」為主題，並透過丹麥獨特花卉圖案設計而成的透明屏風。圖／ECCO提供
櫥窗設計師于安如以「走進自然夢」為主題，並透過丹麥獨特花卉圖案設計而成的透明屏風。圖／ECCO提供

熱愛自然及擅長水彩畫與視覺設計的藝術家謝欣翰為ECCO打造一場極度沉浸又具互動性的「液態油墨互動光雕秀」。圖／ECCO提供
熱愛自然及擅長水彩畫與視覺設計的藝術家謝欣翰為ECCO打造一場極度沉浸又具互動性的「液態油墨互動光雕秀」。圖／ECCO提供

ECCO COZMO系列天空藍女款涼鞋，5,680元。圖／ECCO提供
ECCO COZMO系列天空藍女款涼鞋，5,680元。圖／ECCO提供

BIOM INFINITE系列限量潮流運動鞋男鞋，10,580元。圖／ECCO提供
BIOM INFINITE系列限量潮流運動鞋男鞋，10,580元。圖／ECCO提供

BIOM INFINITE系列限量潮流運動女鞋，9,980元。圖／ECCO提供
BIOM INFINITE系列限量潮流運動女鞋，9,980元。圖／ECCO提供

OFFROAD系列限量款戶外運動女鞋，4,980元。圖／ECCO提供
OFFROAD系列限量款戶外運動女鞋，4,980元。圖／ECCO提供

Pinch大型方包，13,980元。圖／ECCO提供
Pinch大型方包，13,980元。圖／ECCO提供

ECCO中型柔帆多樣肩背包，10,980元。圖／ECCO提供
ECCO中型柔帆多樣肩背包，10,980元。圖／ECCO提供

品牌 藝術家 設計師

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