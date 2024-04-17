罐裝飲品夯異國風！盤點3大品牌新品 銅板價打造儀式感
今夏罐裝新飲品大走異國風格，只要花點小技巧，就有滿滿的度假風與生活儀式感。
伯朗咖啡繼2019年推出單一產區精品咖啡系列後，今年再度重磅推出全新精品級產品「世界藏家」罐裝咖啡系列，包括「五國頂級美式」（無糖）與「五國特選拿鐵」（微糖）。有別於市場以單一產區為主軸的精品咖啡，世界藏家兩款新品嚴選來自五個不同國家產區的精品咖啡豆，並以黃金比例放大各產區的豆種特色，調配出富含多種層次的絕佳風味，讓咖啡迷一口喝出世界級美味。目前已於各大通路陸續上架中，上市期間皆享有新品嘗鮮價。
提前為炎夏解悶，時尚健康系飲品「惜惜（Sio-Sioh）康普茶」推出氣泡飲新口味「檸檬薄荷」，融合在地新鮮檸檬與天然萃取薄荷，層次細膩豐富，加上如同珍珠般圓潤的氣泡口感，彷彿無酒精Mojito，酸甜滋味清爽消暑。此外也同步祭出新品嘗鮮價，可以超優惠價格入手。
來自日本的Red Bull Purple Edition巨峰葡萄風味也登台。這款融合葡萄香甜滋味與清爽氣泡口感，同樣帶來滿滿的能量。此外，顏色更是如同晶瑩剔透的紫色寶石、色彩鮮艷吸睛，野餐出遊帶上它也超吸睛。即日起，Red Bull與大苑子、清心福全都有搭配的專屬手搖飲，可感受紫浪新滋味。
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