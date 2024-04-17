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拉麵配鐵觀音！麵匡匡×京盛宇「茶語鷄白湯拉麵」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「麵匡匡」攜手「京盛宇」，聯名推出「茶語鷄白湯拉麵」。圖／麵匡匡提供
「麵匡匡」攜手「京盛宇」，聯名推出「茶語鷄白湯拉麵」。圖／麵匡匡提供

吾蜂美味集團旗下的台式拉麵品牌「麵匡匡」，繼去年推出「鹹蛋黃金沙拉麵」後，本季攜手台灣茶品牌「京盛宇」，聯名推出「茶語鷄白湯拉麵」，將鐵觀音與拉麵相結合，帶來全新的味覺體驗。

自2023年推出的「麵匡匡」，主打台式拉麵，提供有招牌豚骨、豆香醬油、牛奶白醬、川味炙燒等多種口味，目前在台共有75間門市。至於2009年創立至今的「京盛宇」，則是致力將台灣茶文化貼近消費者的生活之中。本次雙品牌聯名打造的「茶語鷄白湯拉麵」，以慢火熬煮的乳白色雞湯為基底，並且添加以「五焙五退火」工法、呈現細緻蜜味的「京盛宇鐵觀音」，讓溫潤的湯底增添細緻茶韻。

除此之外，隨餐還附有一碗「茶鷄清湯」，讓消費者可以自由添加到拉麵中調整濃淡。並且結合麵匡匡的拉麵三式、京盛宇的品茶三訣，隨餐還會附上「品味三訣」的小卡，讓顧客依照「聞、喫、回」的步驟依序品嚐。

「茶語鷄白湯拉麵」自即日起至6月16日期間販售，每份195元。除了聯名拉麵之外，在全台麵匡匡還同步販售「京盛宇鐵觀音」，每瓶60元，搭配任一款標準拉麵，加購優惠價50元。

品牌 拉麵 消費者

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