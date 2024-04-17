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有你共創攜手日商W2雙贏電商 擴大海外市場營收

聯合新聞網／ 有你共創
由左至右依序為日商雙贏電商股份有限公司台灣分公司協理-吳名欽、日商雙贏電商股份有限公司台灣分公司總經理-喜屋武登、有你共創數位股份有限公司總經理林倫慶、優嘖國際股份公司營運長洪志杰/有你共創與W2日商雙贏電商。圖／有你共創提供
由左至右依序為日商雙贏電商股份有限公司台灣分公司協理-吳名欽、日商雙贏電商股份有限公司台灣分公司總經理-喜屋武登、有你共創數位股份有限公司總經理林倫慶、優嘖國際股份公司營運長洪志杰/有你共創與W2日商雙贏電商。圖／有你共創提供

隨著後疫情時代全球電子商務市場的爆發性成長，日本作為亞洲最大的電子商務市場之一，展現出巨大的跨境電子商務需求。在這樣的背景下，台灣跨境通路服務商「有你共創數位股份有限公司」，與日本開店平台服務商「W2日商雙贏電商」攜手合作，協助日本不同規模企業進入及擴散海外市場營收。從市場調研、品牌策略包裝、數位廣告網絡服務及跨境的供應鏈物流整合，提供360度落地營運市場的跨境通路服務，為日本企業進入台灣市場打通第一哩路。

有你共創有限股份公司成立於2021年，隸屬聯合報系，除了深耕自有的有.設計uDesign文創設計電商領域，亦致力於提供國內及海外客戶數據化的綜合型電子商務領域服務，並大舉獲得海外資金投資。經2023年快速合作多間國際客戶合作，累積眾多日本跨境電商多元服務經驗，今年更積極擴大海外跨境服務廠商家數。

有你共創總經理林倫慶表示：「經過上一個年度的國內運營服務營收快速成長，藉由這次合作將大舉推動東北亞市場服務，從結合有你共創帶有媒體背景優勢的綜合型跨境電子商務服務，以及W2所自行開發的「W2 Unified」客製化一站式開店系統服務平台，將為台灣和日本的品牌及商品帶來更多雙向合作的機會，讓日本企業能夠更輕鬆地進入台灣的市場，並拓展海外業務。除東北亞的策略合作持續啟動外，共創也將持續布局東南亞的跨境電商服務」

W2日商雙贏電商股份有限公司成立於 2005 年，W2所自行開發的開店平台，搭載1,000多種模組功能及可客製化的服務，已提供超過800家廠商自薦官網平台服務，為不同規模的公司，藉由完整的一站式電子商務官網，提供給消費者更優質、更具吸引力的購物體驗。

這一策略合作將帶來多方面的效益，消費者將獲得更廣泛、更多樣化的商品選擇，享受更方便、更高效的購物體驗。台灣和日本的企業將能夠共享彼此的資源和市場優勢，開拓新的商業機遇，提高品牌的知名度和影響力。並共同促進台灣和日本之間的經濟交流和合作，推動雙方在電子商務領域的共同發展。

有關更多合作細節及最新動態，請關注W2日商雙贏電商（股）和有你共創（股）的官方網站。

有你共創：https://www.uniicreative.com/

W2 日商雙贏電商：https://www.w2solution.tw/

品牌 日本 電商

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