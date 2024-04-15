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現賺99元！漢堡王「華堡、3款椒麻堡」限時買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王4月華堡日將於4月17日登場。圖／漢堡王提供
漢堡王4月華堡日將於4月17日登場。圖／漢堡王提供

想要品嚐不一樣的創意漢堡嗎？漢堡王所推出的「椒麻小牛堡」、「椒麻脆雞堡」與「椒麻鱈魚堡」，標榜添加特製椒麻醬，有著微辣調味與花椒香氣，同時搭配不同肉品，以及生菜、起司，讓民眾可以品嚐到麻辣鍋般的特色漢堡。

自即日起至4月22日期間，漢堡王限時推出「絕代三椒」買1送1優惠，包括「椒麻小牛堡」、「椒麻脆雞堡」與「椒麻鱈魚堡」等3款椒麻系漢堡，均可享買1送1的優惠，現省99元。同時套餐均一優惠價99元，現省45元。

同時漢堡王也預告，4月17日為本月「華堡日」。凡於4月17日訂購華堡套餐，就贈送「原味華堡」1顆，還能獲得「華堡買1送1優惠券」。官網也將於4月16日起開放預定。

除了漢堡王的優惠之外，即日起至4月30日期間，至拿坡里披薩．炸雞外帶或內用大披薩（原價369元），就贈送隱藏版的「豆乳三節雞翅桶」，現賺270元。

漢堡王推出3款椒麻系漢堡「買1送1」的限時優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出3款椒麻系漢堡「買1送1」的限時優惠。圖／漢堡王提供

披薩 漢堡王 鱈魚

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