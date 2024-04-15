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今晚已不營業！台中和牛店囤積過期肉 衛生局將重罰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局食品藥物安全處在頂級和牛燒肉店EMPEROR查獲過期和牛。圖／台中市政府提供
台中市衛生局食品藥物安全處在頂級和牛燒肉店EMPEROR查獲過期和牛。圖／台中市政府提供

台中市頂級和牛燒肉店EMPEROR被檢舉使用過期肉品，衛生局食品藥物安全處稽查發現該店不僅牛肉過期，豆瓣醬、味噌、冷麵，甚至是濃縮果汁都有過期情形。雖然EMPEROR昨聲明，過期肉僅是留下來供員工教育訓練使用，但衛生局認定囤積過期食材已違法，將祭出重罰。

記者今再打電話詢問業者回應，接電話人員說僅是服務人員，並不清楚，不便說明，但今晚已經不營業。該店昨晚曾透過臉書聲明，表示在營業時間提供的肉品，和被查獲的過期肉不一樣，過期肉是留下來供員工教育訓練使用。

衛生局長曾梓展今受訪指出，經食安處稽查，該店包含牛肉、冷麵等共8項食材，過期3到5個月，雖業者表示「教育訓練用」，但現場查獲是放在使用區，將逐項釐清、逐項開罰。

曾梓展說，在使用區裡面過期食品就存在，按照業者的說法是已經放在過期區，「但我們還是認定他是使用這些過期的食品」，依規定給予嚴懲；依食安法可開罰6萬至2億元罰款。

台中市衛生局食品藥物安全處在頂級和牛燒肉店EMPEROR查獲過期和牛。圖／台中市政府提供
台中市衛生局食品藥物安全處在頂級和牛燒肉店EMPEROR查獲過期和牛。圖／台中市政府提供
被查出囤積過期牛肉的「和牛EMPEROR」，今晚未營業。記者黃寅／攝影
被查出囤積過期牛肉的「和牛EMPEROR」，今晚未營業。記者黃寅／攝影

教育訓練 衛生局 食材

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