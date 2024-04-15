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全家開賣有料果茶手搖飲 3外送平台限時買2送1 參加社群挑戰再抽萬元購物金
氣溫飆高，又到了喝手搖的超級旺季，全家便利商店搶攻每年千億手搖茶飲商機，預告將自4月17日起推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，並以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為產品特色，首波主打「柳橙香柚綠」、「荔枝貴妃紅」2款果茶清爽新品，化身全台規模最大、24小時不打烊、連鎖手搖飲店。
全家為解決外帶外送時飲料溢出的痛點，去年起斥資5千萬，陸續於全台3,500店舖導入封口機，為便利商店唯一。此次登場的全新手搖品牌「搖搖茶吧」更將封口設備效益發揮極致，首波推出的「柳橙香柚綠茶」、「荔枝貴妃紅茶」2款新品都以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為特色，帶來夏季清爽滋味，而且都加入果肉，滿足消費者喜愛的咀嚼口感，搭配封膜包裝，不僅外帶、外送更便利，飲用前也可享受搖搖樂趣。
歡慶新品上市，4月17日至4月19日會員於門市購買柳橙香柚綠茶、荔枝貴妃紅茶享單杯特價49元；4月17日至5月14日享新品嚐鮮價59元，FamiNow、Uber Eats、foodpanda 3大外送平台皆推出新品買2送1限時優惠。此外，全家更於指定社群平台發起「搖搖茶吧Challenge串聯挑戰賽」，4月17日至5月31日凡於平台跳「動感搖搖茶吧舞」響應並留下指定hashtag，再抽萬元購物金。
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