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草莓千層、櫻花戚風！9間母親節蛋糕甜點　送禮傳心意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Lady M推出「6吋草莓生奶油千層 」，1,900元。圖／Lady M提供
Lady M推出「6吋草莓生奶油千層 」，1,900元。圖／Lady M提供

母親節將至，許多人也準備要為媽媽準備甜點、蛋糕，藉此在佳節送上祝福。「Lady M」今年再度限時推出「草莓生奶油千層」；「哈根達斯」則是準備4款母親節主題蛋糕。其他如Café del SOL、彼內朵、法絨等品牌，也各自推出不同的佳節蛋糕，並可享早鳥預購優惠。其他也有不同品牌，打造下午茶甜點、聯名禮盒等品項，為媽媽們送上祝福。

【Lady M】

自2023年母親節首度亮相的「草莓生奶油千層」，將於今年母親節重新回歸。將千層結合海綿蛋糕，並且加入草莓生奶油、卡士達，以及新鮮草莓片、草莓覆盆子果泥等配料點綴，6吋售價1,900元。今年並針對包裝再升級，並自即日起於4月28日期間開放預購。

【哈根達斯】

今年推出4款母親節主題蛋糕，其中全新款「玫瑰珍語」使用香草冰淇淋搭配草莓冰淇淋，並運用翻糖玫瑰、手作馬卡龍等裝飾元素，每顆1,980～2,880元。另外還有「花帽綻放」、「花開幸福」、「小花園」等款式重回市場。

【神戶風月堂】

來自日本的神戶風月堂為迎接母親節，打造母親節限定的夢幻鮮花禮盒「櫻花小圓花盒禮」。以招牌的香草、草莓、可可奶油風味迷你法蘭酥，結合阿戴商號以法式優雅花藝概念，限於4月30日前官網預購，每盒1,200元。

【勺日咖啡】

今年以低負擔、大人系、高顏值的方向，於店內推出5款母親節結合春櫻的甜點。包括有「櫻花紅寶石梅酒千層」、「櫻花豆乳戚風」與「春櫻抹茶起司」，另還有針對不同門市推出的限定款「櫻花戀戀梅酒塔」、「櫻花紅咚咚可鬆」等品項，每款售價125～330元。

【Café del SOL】

延續過去的華麗風格，今年以寓意著稍縱即逝的「玉響」為主題，推出2款純手工蛋糕，使用伯爵茶香蛋糕搭配芋泥、布丁、奶霜餡等配料，並以花朵與蝴蝶裝飾，其中6吋的「玉響．花蝶」原價2,680元，早鳥價2,380元；「玉響．蝶夢」為4吋，原價1,980元，早鳥1,680元。

【苗林行】

在母親節前，苗林行攜手多間全台甜點與麵包店，以日本中澤鮮奶油為素材，推出一系列「波士頓派」，包括有全統、某某、優仕紳、非凡品樂、鵲、貝克宅、村秀家、亞尼克、DOBBY手工甜品、甜典16號等多間品牌共襄盛舉，口味也囊括經典原味、芋頭、抹茶、蘭姆葡萄等多種選擇。

【大武山牧場】

大武山牧場今年三度聯名人氣甜點品牌「法朋烘焙甜點坊」，推出全新甜點「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」，共有蘭姆葡萄、覆盆子玫瑰等2款大人系口味。其中使用的玫瑰花醬，更是使用友善農法栽種的屏東有機玫瑰花，禮盒也是100%再生紙漿製作，更添贈禮意義。原價1,080元，早鳥價980元。

【彼內朵】

來自日本的彼內朵，迎接登台10週年與母親節，以北海道鮮奶油結合台灣季節水果，推出「榛愛」、「紅心芭樂」、「小女孩」、「綠野仙蹤」等4款台灣限定蛋糕。其中榛愛採巧克力蛋糕與香草卡士達、新鮮草莓等元素的組合，每顆1,480元起。即日起至4月底前預購母親節蛋糕，可享88折優惠。

【法絨法式手工甜點】

今年推出2款母親節蛋糕。全新登場的「巧巧話」由法芙娜85%巧克力、嘉麗寶70%巧克力以及嘉麗寶28%白巧克力等3種不同濃度的巧克力，搭配乳酪慕斯及摩卡奶油餡組成，並以愛心作為整顆蛋糕造型，每顆1,680元，早鳥價1,480元。另外還有去年熱賣的「梔子花」重新回歸，原價1,580元，特價1,380元。

大武山牧場聯名法朋烘焙坊獨家推出「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」。圖／大武山牧場提供
大武山牧場聯名法朋烘焙坊獨家推出「甜蜜圓舞曲夾心餅乾禮盒」。圖／大武山牧場提供
苗林行集結十餘個品牌，推出一系列不同口味與特色的「波士頓派」。圖／苗林行提供
苗林行集結十餘個品牌，推出一系列不同口味與特色的「波士頓派」。圖／苗林行提供
勺日應景推出一系列櫻花甜點。圖／勺日提供
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法絨法式手工甜點今年推出「巧巧話」等2款母親節蛋糕。圖／法絨提供
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哈根達斯推出4款母親節蛋糕。圖／哈根達斯提供
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神戶風月堂針對母親節，打造「法蘭酥小圓花盒禮」。圖／神戶風月堂提供
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彼內朵今年推出4款母親節蛋糕，並可享88折早鳥優惠。
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Café del SOL今年以「玉響」為主題，推出2款純手工蛋糕。圖／Café del SOL提供
Café del SOL今年以「玉響」為主題，推出2款純手工蛋糕。圖／Café del SOL提供

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